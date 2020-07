Fair-play financier : une sanction moins lourde qu’attendu pour Manchester City

Après tout, Manchester City pourra participer à la Coupe d’Europe au cours des deux prochaines saisons. La Cour internationale de justice pour le sport (TAS) a confirmé lundi l’appel du club contre l’interdiction imposée par l’Union européenne de football (UEFA). L’amende a été réduite de 30 millions d’euros à 10 millions.

Un soulagement pour les citizens

Après trois jours de procédure, le TAS a estimé qu’il était prouvé que City avait violé l’article 56 du Financial Fair Play (FFP) et n’avait pas suffisamment coopéré avec l’organe de contrôle financier de l’UEFA. L’accusation selon laquelle Manchester aurait reçu des contributions financières illégales de ses investisseurs arabes n’a pas été prouvée. L’interdiction de participer à la Coupe d’Europe, imposée pour deux ans à l’équipe de Pep Guardiola, le manager de l’équipe, et à celle d’Ilkay Gündogan, le joueur national, par la Commission de contrôle le 14 février, était donc inappropriée.

🔴 OFFICIEL ! Le TAS blanchit totalement Manchester City qui pourra disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ! pic.twitter.com/Z4TNl2x8YX July 13, 2020

Une amende doit néanmoins être payée, a souligné le TAS, en évoquant les « ressources financières » du club et l’importance de la coopération avec les institutions d’enquête, que la ville a refusé de fournir. Manchester avait nié les allégations et s’était adressé à la CAS.

Une route sportive plein d’embuche

La déclaration de City a été la suivante : « Alors que Manchester City et ses conseillers juridiques doivent encore examiner l’intégralité de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), le Club se félicite des implications de la décision d’aujourd’hui qui valide sa position et l’ensemble des preuves qu’il a pu présenter. Le Club tient à remercier les membres du panel pour leur diligence et la procédure régulière qu’ils ont appliquée ».

Manchester City, qui a nié toute faute, pourra désormais participer à la Ligue des champions de l’Uefa la saison prochaine, après avoir mathématiquement scellé sa qualification pour la même victoire 5-0 contre Brighton samedi dernier.

« Aujourd’hui, nous avons obtenu la qualification pour la Ligue des champions mathématiquement. Nous méritons d’être là car nous l’avons gagnée sur le terrain », avait déclaré samedi l’entraîneur Pep Guardiola.

Depuis la prise de pouvoir du Cheikh Mansour il y a 12 ans, la fortune de City s’est transformée, passant d’une vie éternelle dans l’ombre de ses rivaux locaux, Manchester United, à quatre titres de Premier League au cours des huit dernières années parmi 11 grands trophées.