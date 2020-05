MAYA trouve sa cible dans ARTEMIS & THE ASSASSIN # 2 Preview

Espionnage dans le temps – et autre chose – dans un aperçu du 10 juin Artemis et l’assassin # 2.

Artemis et l’assassin # 2 / 3,99 $ / 32 pages / Couleur / En solde 06.10.20

Écrivain: Stephanie Phillips

Artistes: Meghan Hetrick & Francesca Fantini

Coloriste: Lauren Affe

Lettre: Troy Peteri

Couverture: Phil Hester avec Mark Englert

Incentive Cover: Butch Guice

L’assassin dans le temps Maya arrive dans la France occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l’intention de tuer l’infâme espion Virginia Hall et de changer le cours de l’histoire. Mais lorsque la mission tourne complètement mal, le cours de la vie de Maya est changé alors qu’elle et Virginia sont lancées tête baissée dans le temps.

L’aventure tendue du voyage dans le temps de Stephanie Phillips (Boucher de Paris, DESCENDENT), Meghan Hetrick, Francesca Fantini, Lauren Affee et Troy Peteri se poursuit à un rythme effréné!