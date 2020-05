Studio Ghibli Films Kiki & # 039; s & Nausicaa obtiennent des Steelbooks de Shout, GKIDS

Service de livraison de Kiki et Nausicaa de la vallée du vent sont à la fois obtenir de nouvelles versions Steelbook sur Blu-ray de Shout Factory et GKIDS. Les films bien-aimés de Studio Ghibli sont les derniers de leur cinémathèque à sortir de cette façon, avec Howl’s Château en mouvement et Ponyo étant libéré précédemment. Chaque version contient plusieurs fonctionnalités bonus et le boîtier Steelbook, avec une couleur unie et des personnages des films sur le devant. Les deux Kiki Service de livraison et Nausicaa les Steelbooks peuvent être vus ci-dessous, y compris toutes les fonctionnalités spéciales.

Studio Ghibli: Service de livraison de Kiki et fonctionnalités spéciales de Nausicaa

« Du légendaire Studio Ghibli, créateurs de Spirited Away et Ponyo, et Academy AwarduneLa réalisatrice lauréate Hayao Miyazaki, raconte l’histoire bien-aimée d’une jeune sorcière débrouillarde qui utilise son balai pour créer un service de livraison, pour perdre son cadeau de vol dans un moment de doute. Il est de tradition que toutes les jeunes sorcières quittent leur famille la nuit de la pleine lune et s’envolent dans le monde entier pour apprendre leur métier. Lorsque cette nuit arrive pour Kiki, elle se lance dans son nouveau voyage avec son chat noir sarcastique, Jiji, atterrissant le lendemain matin dans un village balnéaire, où ses compétences uniques lui font une sensation instantanée. Ne manquez pas cette histoire délicieusement imaginative et intemporelle d’une jeune fille trouvant son chemin dans le monde, mettant en vedette les voix de Kirsten Dunst, Janeane Garofalo, Phil Hartman et Debbie Reynolds. «

Caractéristiques bonus:

· Storyboards de longue durée

· Bandes-annonces originales

· Peinture d’Ursula

· Création du service de livraison de Kiki

· Point de vue du producteur: collaboration avec Miyazaki

· Derrière le microphone

· Les emplacements du service de livraison de Kiki

· Kiki et Jiji

· Voler avec Kiki et au-delà

· Livret de 8 pages avec déclarations du producteur et du réalisateur

« Écrit et réalisé par Academy Awardune-la gagnante Hayao Miyazaki, Nausicaä de la vallée du vent est un chef-d’œuvre épique d’une portée et d’une grandeur immenses qui reste l’un des films d’animation les plus époustouflants et les plus exaltants de tous les temps. Un millier d’années après que les Sept Jours de Feu ont détruit la civilisation, les factions humaines en guerre survivent dans un monde dévasté par les poisons atmosphériques et fourmillant d’insectes gigantesques. La paisible vallée du vent est nichée au bord de la forêt toxique et dirigée par la courageuse princesse Nausicaä, dont l’amour pour tous les êtres vivants la met en danger terrible, alors qu’elle se bat pour rétablir l’équilibre entre l’homme et la nature. Avec les voix d’Alison Lohman, Uma Thurman, Patrick Stewart, Edward James Olmos et Shia LaBeouf. «

Caractéristiques bonus: · Storyboards de longue durée · Bandes-annonces et spots télévisés originaux · Commentaire audio avec Hideaki Anno et Kazuyoshi Katayama · Entretien avec Toshio Suzuki et Hideaki Anno: « Nausicaä et Evangelion! Où se trouve le guerrier géant? » · Derrière le microphone · Création de Nausicaä · Livret de 12 pages avec déclarations du producteur et du réalisateur

Vous pouvez précommander ces deux Steelbooks Studio Ghibli ici.

Le post Studio Ghibli Films Kiki & # 039; s & Nausicaa Get Steelbooks From Shout, GKIDS est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook