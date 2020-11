Max George: Tom Parker est une énorme «  inspiration  » pour moi

2020-11-14 20:00:04

Tom Parker est une énorme «inspiration» pour Max George.

Le chanteur Wanted – qui est actuellement en compétition sur « Strictly Come Dancing » – a fait l’éloge de son coéquipier, qui a récemment révélé qu’il luttait contre le glioblastome de la quatrième étape.

Il a dit: « Je pense à Tom tout le temps. Tom a toujours été une inspiration pour moi de toute façon, je considère toujours Tom comme un grand frère, il est le leader du groupe et même avec ce qu’il traverse, ça prouve juste à quel point il est fort mentalement et je lui appelle normalement un dimanche et nous rions de ce que j’ai fait la veille. »

Et Max adorerait voir le groupe se réunir et pense que tous ses camarades – Tom, Jay McGuiness, Nathan Sykes et Siva Kaneswaran – seraient tous aussi à bord.

S’adressant au journal The Sun, il a ajouté: « J’adorerais que nous fassions quelque chose, à 100%. Et je suis sûr, à peu près sûr, à moins que je ne sois éloigné, que les autres garçons ressentiraient la même chose . »

Pendant ce temps, Tom et son épouse Kelsey ont précédemment insisté sur le fait qu’ils «lutteraient jusqu’au bout» en sensibilisant et en recherchant les traitements disponibles.

Ils ont écrit: « Hé les gars, vous savez que nous sommes tous les deux silencieux sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines et il est temps de vous dire pourquoi. Il n’y a pas de moyen facile de le dire mais on m’a malheureusement diagnostiqué une tumeur cérébrale et Je suis déjà en traitement. Après mûre réflexion, nous avons décidé qu’au lieu de nous cacher et d’essayer de garder le secret, nous ferions une interview où nous pourrions exposer tous les détails et informer tout le monde des faits dans notre sa propre façon.

«Nous sommes tous absolument dévastés, mais nous allons lutter contre cela jusqu’au bout. Nous ne voulons pas de votre tristesse, nous voulons juste de l’amour et de la positivité et ensemble, nous sensibiliserons à cette terrible maladie et chercherons toutes les options de traitement disponibles. Cela va être une bataille difficile, mais avec l’amour et le soutien de tous, nous allons vaincre cela. Tom et Kelsey xxx. (sic) «

