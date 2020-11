Les reprises de la Ligue de la justice n’ajouteront que quelques minutes au film – / Film

Quand des nouvelles de Zack Snydercoupe de Ligue de justice venir à HBO Max a été annoncé pour la première fois, il a été dit que le réalisateur ne ramènerait aucun membre de la distribution pour tourner de nouvelles scènes. Mais le service de streaming a changé d’avis lorsque nous avons appris en septembre que Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, et Ray Fisher reviendrait en tant que Superman, Batman, Wonder Woman et Cyborg pour tourner des images pour la coupe du réalisateur du film de super-héros DC Comics. Cela nous a fait penser que les reprises seraient assez substantielles, mais selon Zack Snyder lui-même, les reprises n’ajouteront que quatre ou cinq minutes de nouvelles images.

Zack Snyder s’est assis pour une interview avec Beyond the Trailer (via Collider), et il a expliqué combien de nouvelles images il y aura dans sa coupe de Justice League à partir de ces reprises. Snyder a déclaré:

«Je dirai qu’en fin de compte, ce sera probablement environ quatre ou cinq minutes de photographie supplémentaire pour tout le film. Dans les quatre heures de Justice League, peut-être quatre minutes.

En septembre, nous avons appris que ces reprises coûteraient environ 70 millions de dollars. HBO Max a-t-il vraiment dépensé autant d’argent pour quelques minutes de séquences? Qu’est-ce qu’ils ont exactement refait qui coûterait autant d’argent et prendrait si peu de temps à l’écran? Était-ce simplement si cher parce qu’il fallait ramener le casting principal pour tourner de nouvelles scènes? Ce sont toutes des questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponses, et nous ne les aurons peut-être jamais.

Même si Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot et Ray Fisher étaient les seuls membres de Ligue de justice dit revenir pour ces reprises, il s’avère Ezra Miller a également tourné des images comme The Flash. Mais il n’était pas vraiment sur le plateau avec Zack Snyder pour terminer ces reprises. Au lieu de cela, Snyder a réalisé les scènes de Miller à distance, et elles ont été tournées sur le tournage de Bêtes fantastiques 3 à travers l’étang. Snyder a expliqué (via CinemaBlend):

«Je devais prendre une photo d’Ezra quand nous faisions ce petit morceau. Tu sais, il est sur Bêtes fantastiques, et c’est à Londres, et nous n’allions pas voyager à Londres, malheureusement. J’aurais adoré faire ça… Donc ce que nous avons fait, c’est que nous l’avons pris sur un Zoom, et le Bêtes fantastiques équipage, je leur ai envoyé ces dessins. Je me suis dit: ‘Ok, c’est ce qu’il doit faire, c’est là qu’il est.’ «

Comme nous l’avons entendu précédemment, Snyder a également ramené Jared Leto comme Joker pour de nouvelles images. Quand le Suicide Squad version de Joker revient sur grand écran, il aura l’air un peu différent de la dernière fois que nous l’avons vu:

«Je voulais bien sûr honorer ce qui avait été créé avec lui parce que je pensais que c’était vraiment cool. Mais aussi, en cela, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans la petite scène, mais de l’eau est passée sous le pont proverbial entre la dernière fois que nous avons vu Joker et cette apparition. Alors il en a fait… c’est un Joker fatigué de la route, je suppose que c’est une façon de le dire.

Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie ou pourquoi cette scène fait partie intégrante de la coupe du réalisateur. Ligue de justice quand ce n’était pas quelque chose que Zack Snyder avait initialement tourné alors qu’il était encore en charge de la production. Les plus fervents partisans de The Snyder Cut ont toujours dit que le film était complet à l’exception des effets visuels inachevés, mais il y avait clairement plus que Snyder voulait faire pour compléter sa vision. Cela vaudra-t-il la peine d’attendre lorsque cette version de mini-série de quatre heures de Justice League arrive sur HBO Max? Nous le saurons l’année prochaine.

