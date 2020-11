Matthew McConaughey est apparemment allé dans un club de strip-tease le jour où son père est mort

Si vous souhaitez en savoir plus sur Matthew McConaughey et non seulement sur sa vision de la vie, mais aussi sur son rôle dans la production historique de Hébété et confus, vous devriez faire de la place sur votre bibliothèque ou dans la file d’attente de votre bibliothèque pour quelques textes clés. D’accord, d’accord, d’accord: l’histoire orale de Dazed and Confused de Richard Linklater frappe les librairies et les lecteurs électroniques le 17 novembre; tandis que Matthew McConaughey Greenlights sera sur les tablettes deux jours avant. Entre les pages à feuilleter de l’un ou l’autre de ces tomes, n’oubliez pas de le garder à l’écoute de CinemaBlend, pour garder une trace de ce qui arrivera dans les salles tout au long de 2020, et de tout ce qui sera disponible pour divertir le monde en attendant.