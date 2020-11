2. Bundesliga: point de dernière minute pour Braunschweig

Mène 2-0 et encore une fois pas gagné: le SV Sandhausen n’a pas pu terminer sa période de soudure en 2ème Bundesliga. L’équipe de l’entraîneur Uwe Koschinat est restée 2: 2 (2: 0) face au promu Eintracht Braunschweig pour la quatrième fois consécutive sans victoire, l’égalisation du BTSV n’est tombée que dans le temps d’arrêt. 1. Le FC Heidenheim, quant à lui, a gagné un peu d’air dans la cave de table avec une victoire claire contre Würzburg.

Sandhausen semblait déjà être sur Siegerstrasse au milieu du premier tour. Avec des buts des nouveaux venus Alexander Esswein (4e) et Kevin Behrens (26e), les hôtes, qui n’avaient pris qu’un point lors de leurs trois précédentes rencontres, entraient dans la pause avec une avance rassurante.

Immédiatement après le redémarrage, cependant, l’Eintracht raccourci par Nick Proschwitz (46e) et initie ainsi une phase de pressage de l’ex-maître. Le 2: 2 de Yari Otto (90 + 1) était toujours heureux.

Malgré quelques opportunités et plusieurs incertitudes dans la défense de Sandhausen, l’équipe de l’entraîneur de l’Eintracht, Daniel Meyer, n’a pas réussi depuis longtemps l’égalisation espérée. Après que Proschwitz ait frappé la barre (51e), Otto a été le premier à racheter la Basse-Saxe.

1. Le FC Heidenheim a célébré une importante victoire à domicile après une saison jusqu’ici décevante. L’équipe de l’entraîneur Frank Schmidt s’est imposée lors de la 7e journée contre le feu de fond Würzburger Kickers 4: 1 (1: 0) et a ainsi gagné un peu d’air dans la cave de table.

Denis Thomalla (41e), Christian Kühlwetter (56e), Robert Leipertz (83e) et Konstantin Kerschbaumer (90e + 1) ont signé la deuxième victoire de la saison pour le FCH. Mitja Lotric (71e, pénalité de la main) a marqué le but du promu sans victoire de Würzburg, qui est toujours en crise avec un seul point.

Heidenheim, qui a échoué lors de la relégation de promotion au Werder Brême la saison dernière, a démarré puissamment sans parvenir initialement à une conclusion dangereuse. Thomalla a récompensé les efforts du onze à domicile peu avant la pause avec la tête par tête.

Après la pause, cependant, l’équipe de Würzburg a semblé beaucoup plus engagée et investie davantage dans le match. Cependant, Kühlwetter a réalisé une attaque remarquable pour le deuxième but de Heidenheim.

Würzburg écourté par Lotric après que Patrick Mainka ait bloqué un tir à longue portée avec sa main – la décision sur la pénalité était basée sur des preuves vidéo.

« Je suis soulagé. Les dernières semaines n’ont pas été aussi faciles pour nous que l’an dernier », a déclaré le buteur Thomalla. Sky: « Nous ne nous sommes pas déçus. C’était très important pour nous. »

