Matthäus critique DFB – Les arguments pro Löw « me blessent »

Le joueur national record Lothar Matthäus ne peut pas comprendre la décision de la Fédération allemande de football (DFB) pour un avenir commun avec l’entraîneur national Joachim Löw. « Les explications m’ont un peu blessé. Ce n’est pas la vérité que j’ai vue ces derniers mois et deux ans », a déclaré Matthäus à Ciel.

Il aurait lui-même démissionné après la disgrâce 6-0 dans la Ligue des Nations en Espagne, a-t-il souligné.

Lundi, le comité présidentiel de la DFB a évoqué le « travail de haute qualité » de pro Löw et « la relation intacte entre l’équipe et l’entraîneur ». La réalisation « d’objectifs sportifs importants » tels que la qualification EM et la relégation dans la Ligue des Nations a été positivement soulignée.

« Si ce sont les nouveaux objectifs fixés par la DFB – cela ne peut pas être la bonne voie », a fermement déclaré Matthäus. Löw semblait « impuissant » à Séville, « vous n’avez pas eu l’impression que l’équipe et l’entraîneur ne font qu’un ». Le changement de personnel aurait également dû être mené à bien depuis longtemps.

Le champion du monde 2014 Benedikt Höwedes n’était pas d’accord. Löw est « toujours un bon entraîneur », a-t-il déclaré: « La question est de savoir dans quelle mesure il transmet cela avec enthousiasme aux jeunes joueurs. »

Mais il pense, a ajouté l’ex-Schalke, que son ancien patron « ressent le grand intérêt de le montrer à nouveau à tous les fans allemands ». Löw va « tout investir » pour une ME réussie, le 0: 6 ne doit pas être « surestimé ».