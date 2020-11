MASH en 2020 est plus puissant et pertinent que jamais – / Film

Publié le mercredi 11 novembre 2020 par Bryan Young

(Bienvenue à La boîte à savon, l’espace où nous sommes bruyants, courageux, politiques et avisés sur tout et n’importe quoi.)

Entendre les douces notes d’ouverture de l’hymne folklorique de Johnny Mandel « Le suicide est indolore » ramène une personne à la guerre de Corée et aux médecins de combat du 4077e.

Alors que la pandémie écrase les esprits et retient les gens chez eux de plus en plus longtemps grâce à la réponse maladroite de nos dirigeants élus, j’ai cherché quelque part – n’importe où – être. Et l’endroit où j’ai atterri était PURÉE. Le spectacle fait partie de la conscience culturelle depuis si longtemps, son ubiquité est prise pour acquise. Je sais que je l’ai pris pour acquis, au moins. C’était juste toujours là. J’avais regardé des épisodes quand j’étais enfant avec mon grand-père, qui les regardait chaque fois que c’était à la télévision. Au moment où j’en ai pris conscience, c’était fini depuis longtemps, mais les rediffusions sont toujours en cours.

C’était comme un endroit confortable à revisiter chronologiquement, avec les yeux d’un adulte et le regard perspicace d’un critique. Et ce que j’ai trouvé était plus incroyable que dans mon souvenir.

Le suicide est indolore

PURÉE a commencé sa vie comme un roman, un mémoire absurde d’un chirurgien de combat forcé de faire face aux lignes de front. Il n’y avait rien de fondamentalement anti-guerre dans le livre. Il a été rapporté plus tard que l’auteur, Richard Hornberger, écrivant sous le nom de Richard Hooker, n’a pas apprécié le commentaire progressif qui a rendu les adaptations de son travail si audacieuses pour leur époque.

Pour sa part, l’émission de télévision est manifestement anti-guerre. Le film de Robert Altman de 1970 est plus nihiliste dans son approche, ne commentant guère l’idée de guerre et jouant plutôt dans l’absurde comédie des situations de manière tamisée.

Dans chaque itération de PURÉE, nous sommes présentés à un homme nommé Hawkeye Pierce. Un chirurgien et un ivrogne. Un coureur de jupons. Et quelqu’un qui se soucie de sauver la vie des gens. C’est à peu près là que s’arrêtent les similitudes et le Hawkeye de la série télévisée, joué par Alan Alda, devient le cœur battant de l’émission et de son message.

La première chose que j’ai remarquée M * A * S * H’s L’itération de la télévision lorsque je l’ai revisitée en tant qu’adulte, c’était à quel point j’étais surprise par l’écriture nette et ses positions incroyablement progressives.

Larry Gelbart, l’homme qui a développé PURÉE pour la télévision, s’est penché sur les choses qui ont fait fonctionner le film de Robert Altman et les a portées à onze. L’une de ces choses était le commentaire social. Un autre était la marche implacable des blessés entrant dans le camp. Dans le film, les scènes de chirurgie sont peu nombreuses par rapport au reste du temps. Nous aurions peut-être passé autant de temps sur un terrain de football que la salle d’opération dans le film. Mais Gelbart nous a guidés dans la chirurgie et a permis aux médecins de montrer leurs vraies couleurs.

Les questions sociales ont toujours occupé une place centrale dans l’émission pendant toute sa durée. J’ai perdu le compte des épisodes où Hawkeye Pierce frémit visiblement lorsqu’un autre personnage utilise une insulte raciale. Il prend toujours le temps de corriger ces personnes, avec confiance et de manière neutre. Ce sont des personnes, pas des insultes destinées à les dégrader. Il modélise le comportement que nous devrions tous avoir pour dénoncer le racisme et le sectarisme.

Parfois, les chirurgiens du 4077e sont également du mauvais côté de l’histoire. Malgré tous ses progrès dans certains domaines, le sexisme flagrant de la série l’entraîne parfois. Margaret Houlihan est qualifiée de «Hot Lips» de manière excessive, surtout au début de l’émission, et son traitement en tant qu’infirmière en chef est généralement la cible d’une blague. Au crédit de la série et à Loretta Switt qui jouait Margaret, ils ont pu la laisser tenir bon et devenir une femme forte par elle-même plutôt que de créer des punchlines à ses dépens. Elle devenait de moins en moins définie par l’homme avec qui elle était, que ce soit Frank Burns ou Donald Penobscott, et se définissait par ses propres intérêts et aspirations.

Mais ils avaient aussi la prévoyance pour que les personnages aillent trop loin dans leur quête pour sauver des vies. Un épisode spécifique me vient à l’esprit où Hawkeye choisit d’effectuer une intervention chirurgicale inutile sur un commandant pour l’empêcher de monter une accusation de suicide et de risquer la vie de ses soldats. Est-il hypocrite de la part de Hawkeye de manquer à son serment d’Hippocrate de ne pas nuire en supprimant un appendice sain si cela sauve des vies? Il peut sauver la vie des soldats du moulin à saucisses en une seule action. Avait-il tort? Il nous reste à décider par nous-mêmes.

L’émission a posé des questions difficiles et a réussi à mélanger la comédie et le drame en un seul paquet sans couture, doux-amer et maudlin. Il a établi le modèle de ce que pourrait être un mélange de drame et de comédie à la télévision.

Avec une seule caméra configurée, ils ont pu capturer PURÉE comme un film et étaient libres de la nature verrouillée d’une sitcom à trois caméras. Le seul inconvénient de la série est que les producteurs n’ont pas pu échapper à la piste de rire redoutée et, si vous êtes aux États-Unis, elle apparaît toujours sur Hulu. Si quelqu’un de Hulu lit, veuillez nous donner les versions non-rire de l’émission qu’ils ont utilisées au Royaume-Uni, qui a rejeté la piste de rire offensante.

L’émission a également innové avec des épisodes qui semblent brillants rétrospectivement et sont si bien copiés que nous ne pensons plus à eux. Tuer le colonel Henry Blake (MacLean Stevenson) après avoir été renvoyé chez lui était un coup de maître. Dans l’épisode légitimement célèbre, Radar O’Reilly (Gary Burghoff) entre et informe sombrement les médecins de la salle d’opération, dévastant aussi bien les amis de Blake que le public.

Un autre épisode marquant était «The Interview», le dernier que Gelbart a livré avant de passer à autre chose. Dans ce document, ils ont eu l’interview du casting avec un vrai journaliste de nouvelles en personnage. Le mélange de réponses scénarisées pointues et d’improvisation a créé l’une des demi-heures de télévision les plus fascinantes que j’ai jamais vues.

Ces épisodes définissent le modèle de la façon dont vous pouvez étirer le récit d’une émission de télévision et nous voyons maintenant ces étendues tout le temps. Il reste encore beaucoup à étudier PURÉE et nous verrons des émissions qui l’imiteront dans un avenir prévisible.

Bouffons agitant le drapeau

Un aspect de l’émission qui semble pertinent aujourd’hui est Frank Burns (Larry Linville). Burns est un bouffon agitant le drapeau du plus haut niveau. Il est un conservateur teint dans la laine et déteste tout sur les progrès réalisés par Franklin Roosevelt. Il traite les habitants de Corée comme s’ils étaient des animaux et il croit de tout cœur à la guerre et à la justesse américaine de tout cela. Il se peint comme un véritable patriote et se sent comme une caricature tout à fait pertinente des partisans jingoistes de Trump que nous voyons dans notre monde aujourd’hui. Comme Burns, ils préfèrent agiter des drapeaux et proclamer leur propre importance plutôt que d’avoir une once d’empathie ou d’apprendre ce que la bonne chose à faire pourrait être. Burns est un autoritaire, et nous voyons les dangers de laisser un autoritaire prendre le commandement chaque fois que Burns est laissé à la tête du camp.

Ce n’était pas ça PURÉE était en quelque sorte plus prescient, mais c’était mieux pour lire la pièce. Ces impulsions autoritaires et jingoistes conduire au fascisme. Ils l’ont toujours fait. Ils le sont actuellement. Cela ne finit jamais bien. Revisiter la série et voir Burns joué avec brio comme un bouffon complet que personne ne prend au sérieux était un antidote parfait aux choses que je vois encore aux nouvelles aujourd’hui.

Hawkeye aujourd’hui

Hawkweye Pierce, joué avec brio par Alan Alda, est le cœur battant du spectacle et sa boussole morale la plus importante. Sa compassion et sa juste fureur ajoutèrent autant de drame que la prétendue comédie pouvait en supporter. Alda enfile l’aiguille entre les pôles de la comédie et du drame, donnant au spectacle une gravité qui pourrait vous surprendre si vous ne faisiez pas attention.

Alda était le porte-parole de la vision progressive du spectacle, et il a trouvé cela important avant même d’accepter de participer. Dans une interview accordée à Forbes en 2013, il a déclaré que «son cœur était toujours contre toute guerre», et a expliqué que la seule façon PURÉE «Pourrait faire valoir un point sur la guerre, c’était être honnête sur la guerre de Corée.» Et ils étaient véridiques.

Pendant 11 ans, alors que l’émission se déroulait, ils ont raconté de nombreuses histoires pointues sur la guerre. Lorsque le spectacle a commencé, les États-Unis étaient impliqués au Vietnam, et avoir une telle programmation anti-guerre populaire sur une guerre n’aurait pas pu nuire à la cause de la paix dans ce conflit.

Pour sa part, Alda n’a jamais cessé d’être une boussole morale pour nous, spectateur passionné. Il n’est pas surprenant qu’Alan Alda ait fini par devenir consultant créatif dans la série et ait remporté des Emmys pour l’écriture et la réalisation ainsi que pour le jeu d’acteur. Il a habité le rôle et a apporté ces leçons au monde pendant les 11 ans PURÉE était en ondes.

Même encore, il persiste.

«Près de 63 millions de personnes ont voté pour Donald Trump en 2016, mais en 1983, plus de 106 millions de personnes ont regardé le dernier épisode de PURÉE. Donc, il semble que selon la norme de ce président, je suis plus gros que lui », a écrit Alda dans le Washington Post le mois dernier. Il a ramené la voix de l’émission et la morale qu’elle a épousée pour plaider le monde pour qu’il vote contre Donald Trump.

«Trump a dit un jour qu’il pouvait tirer sur quelqu’un sur la Cinquième Avenue sans conséquences. En ce moment, nous sommes tous sur la Cinquième Avenue », écrit-il.

Heureusement, les gens ont écouté.

Retour au marais

Si des épisodes de PURÉE devaient être diffusées aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le réseau recevrait des lettres de partisans en colère de Trump leur demandant pourquoi ils avaient autorisé les flocons de neige et les SJW à être chargés d’une émission se déroulant pendant la guerre de Corée, mettant en vedette des soldats et des médecins et des combats. Ils n’aimeraient pas qu’on leur remette un doigt sur le visage pour dire à quel point le concept de guerre était erroné. Et ils n’aimeraient certainement pas que les agneaux sacrés du capitalisme, du profit de guerre et de la géopolitique fassent l’objet de blagues. Et ils n’aimeraient absolument pas se voir représentés par des personnages comme Frank Burns et Charles Emerson Winchester III (David Ogden Stiers), car ils étaient également généralement la cible de la blague.

Mais ces visions du monde sont blagues. Et PURÉE nous a montré comment en rire.

Revenez en arrière et revisitez la série. Il est en streaming sur Hulu. Vous le trouverez à la fois pertinent, hilarant et déchirant. C’est exactement ce que le chirurgien qui ressemble à Groucho Marx a ordonné.

Articles sympas sur le Web: