Liste de Call of Duty League: pré-saison 2021 de la CDL

La saison inaugurale de la Appel du devoir La ligue a pris fin en août, mais la liste des joueurs bat toujours son plein.

Avec la saison 2020 maintenant dans le rétroviseur, les 12 franchises CDL commencent immédiatement à planifier pour 2021. La ligue revient officiellement au gameplay à quatre contre quatre, ce qui signifie que chaque organisation devra retirer un joueur de son première ligne.

le Appel du devoir La ligue ne se développe pas non plus pour 2021, selon ESPN Esports. Cela signifie que le nombre de joueurs débutants dans la CDL passera de 60 à 48 l’année prochaine.

L’Année de la Ligue CDL 2021 a officiellement commencé le 14 septembre à 2 heures du matin. « A partir de ce moment, les agents libres peuvent conclure de nouveaux contrats de joueurs avec n’importe quelle équipe de la ligue », a déclaré la CDL. «Les équipes peuvent commencer à soumettre des contrats de joueurs de la saison 2021 pour examen du bureau de la ligue et peuvent également commencer à soumettre des échanges de joueurs pour examen du bureau de la ligue. Les joueurs qui sont actuellement sous contrat avec une équipe existante restent soumis aux termes de ce contrat de joueur, mais sont libres de négocier tout amendement avec leur équipe. »

La CDL a créé un outil de suivi des joueurs qui fournira des mises à jour sur «toutes les transactions liées aux joueurs, y compris les signatures, les échanges, les sorties et les retraits». À partir du 9 septembre, le tracker des joueurs montre les joueurs dont les options d’extension ont été exercées pour le 2021 Appel du devoir Saison de la ligue. Mais même si le contrat d’un joueur était prolongé, cela ne signifie pas qu’il jouera nécessairement pour cette équipe en 2021 – son contrat pourrait être racheté par une autre équipe.

Au cours des prochains mois, toutes les franchises CDL apporteront au moins un changement à leurs alignements. Voici tous les changements d’alignement confirmés à l’approche de la saison 2021 de la Appel du devoir Ligue.

OpTic Chicago

Hector «H3CZ» Rodriguez a officiellement racheté la marque OpTic Gaming auprès de l’Immortals Gaming Club le 11 novembre. La franchise Chicago Huntsmen CDL a maintenant été rebaptisée OpTic Chicago.

Chicago s’est séparé d’Arcitys et Prestinni le 8 septembre. L’analyste de Search and Destroy x2Pac ThuGLorD a également été libéré par Chicago le 8 septembre. Dashy a officiellement rejoint Chicago le 14 septembre. Il est sur le point de jouer aux côtés de Scump, FormaL et Envoy en 2021. .

Voleurs de Los Angeles

100 voleurs sont officiellement entrés dans le Appel du devoir League le 6 novembre. La franchise CDL de l’organisation s’appellera Los Angeles Thieves. 100T a acquis la place de franchise précédemment détenue par OpTic Gaming Los Angeles.

Avant cette acquisition par 100T, OGLA a effectué plusieurs mouvements d’alignement pendant l’intersaison. OGLA a publié Dashy, Chino, Goonjar et Hollow le 8 septembre. OGLA a confirmé avoir reconduit SlasheR, Kenny et Drazah le 9 septembre. L’organisation a officiellement annoncé que TJHaLy restait avec l’équipe le 3 octobre. JKap a également pris sa retraite le 2 septembre.

Londres Royal Ravens

Seany, Dylan, Zer0 et Alexx représenteront les Royal Ravens de Londres en 2021, a annoncé l’organisation le 29 octobre.

Wuskin, Skrapz, Dylan, Zer0, Rated, MadCat et Nastie ont été libérés par les Royal Ravens de Londres le 8 septembre. Londres a confirmé le 9 septembre que Seany restera avec l’équipe l’année prochaine.

européen Appel du devoir Le vétéran Jurd a également révélé le 1er septembre qu’il était un joueur autonome sans restriction pour la saison 2021 de la CDL. Jurd a été signé par les Royal Ravens de Londres en septembre dernier, mais a été mis au banc par l’équipe en mai.

Guérillas de Los Angeles

Le Los Angeles Guerrillas a officiellement révélé sa liste principale et son équipe d’académie le 12 octobre. SiLLY, Assault et Apathy ont rejoint le LAG. Appel du devoir Alignement de la ligue et concourra aux côtés de Vivid, qui était dans l’équipe en 2020. L’alignement de l’académie de l’organisation comprendra l’ancien Armement de guerre player MentaL, Cheen (anciennement Chino), Exceed et Nero.

LAG a publié AquA, Blazt, Decemate, Saints, Spart et Lacefield le 7 septembre, ce qui en fait des agents libres sans restriction. Le GAL a également reconduit l’entraîneur-chef Bevils et l’entraîneur adjoint Ricky le 1er septembre.

Subliners de New York

Les Subliners de New York ont ​​recruté le joueur amateur HyDra, âgé de 18 ans, le 9 octobre. S’il fait officiellement partie de la formation de départ de New York, HyDra concourra aux côtés de ZooMaa, Mack et Clayster en 2021. Clayster a rejoint les Subliners le 18 septembre. .

Moins de 48 heures après avoir remporté son troisième Appel du devoir Championnat du monde, Clayster a annoncé qu’il était un agent libre restreint pour la saison 2021 le 1er septembre. L’Empire de Dallas a également tweeté «avec le plus gros des cœurs, nous sommes obligés de lâcher une légende absolue».

Dallas entrera probablement dans la saison 2021 avec la formation de Crimsix, Shotzzy, iLLeY et Huke, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé. européen La morue Le vétéran Tommey a également tweeté qu’il était un joueur autonome sans restriction le 8 septembre. New York a abandonné Temp, Accuracy, Censor et Happy le 8 septembre.

Toronto Ultra

Le Toronto Ultra a présenté sa gamme de Methodz, Bance, CleanX et Cammy le 6 octobre. Le joueur amateur Insight s’est également joint à Toronto en tant que joueur remplaçant le 17 octobre.

L’Ultra avait précédemment publié six des 10 joueurs de sa liste 2020 le 4 septembre. Loony, Classic, Brack, MettalZ, Lucky et Mayhem ont été abandonnés et ont tweeté qu’ils étaient des agents libres sans restriction pour la saison 2021. L’organisation a initialement annoncé que CleanX et Cammy restaient avec l’équipe le 4 septembre.

Surge de Seattle

Le Seattle Surge a présenté sa nouvelle gamme d’Octane, Gunless, Loony et Prestinni le 23 septembre.

Seattle s’est séparé de cinq joueurs – Slacked, Apathy, Enable, Pandur et Proto – ainsi que de l’analyste Search and Destroy TeddyRecKs le 4 septembre. Ce mouvement a laissé Octane comme le seul joueur restant sur le Surge à l’époque.

Atlanta FaZe

Arcitys a signé avec Atlanta FaZe le 15 septembre. Il fera équipe avec Simp, aBeZy et Cellium pour la saison 2021.

Minnesota RØKKR

Priestahh, MajorManiak, Attach et Accuracy ont rejoint le Minnesota RØKKR le 15 septembre. Le Minnesota a quitté GodRx, TTinyy, SiLLY, Assault, Alexx, Exceed et Asim le 7 septembre.

Mutins de Floride

F / A illimité pour la saison 2021 CDL. A remporté 3 jetons cette saison et j’aimerais avoir l’occasion de gagner plus. Si une franchise est intéressée, écrivez-moi – [email protected] – Bradley Bergstrom (@FrostyBB) 9 septembre 2020

Frosty et Maux ont révélé le 9 septembre qu’ils étaient des agents libres sans restriction pour la saison 2021. On ne sait pas pour le moment si la Floride fera d’autres démarches.

Le 2 octobre, Frosty a officiellement annoncé son retour en compétition Halo et signé avec Sentinelles.

Légion de Paris

Déclaration officielle: Nous tenons à remercier tous ces joueurs fantastiques qui se sont battus jusqu’à la dernière seconde de la saison avec fierté. Nous leur souhaitons la meilleure des chances à l’avenir. #EnGarde pic.twitter.com/ofdrhoeQQB – Paris Legion (@ParisLegion) 8 septembre 2020

La Légion parisienne est en train de reconstruire complètement son équipe pour la saison 2021. KiSMET a initialement annoncé le 7 septembre qu’il était un joueur autonome sans restriction. Mais le 8 septembre, Paris a dit au revoir à l’ensemble de sa liste 2020 – KiSMET, Denz, Louqa, Shockz, Zed, Phantomz et Breszy. L’entraîneur Joshh a également annoncé qu’il n’entraînerait pas la Légion et qu’il cherchera à retourner au jeu compétitif.

Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que les modifications de la liste seront confirmées pour le Appel du devoir Ligue.

