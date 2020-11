Marvin Humes est «  impressionné  » par sa femme Rochelle Humes

2020-11-15 07:00:07

Marvin Humes admet qu’il est plus amoureux de sa femme Rochell Humes que jamais depuis la naissance de leur enfant, leur fils Blake.

Marvin Humes est «impressionné» par sa femme Rochelle depuis qu’elle a donné naissance à leur troisième enfant.

Le chanteur de JLS et son épouse ont accueilli le bébé Blake – un frère d’Alaia-Mai, Valentina, sept et trois ans – dans le monde le mois dernier et il admet qu’il est plus amoureux de Rochelle que jamais car chaque nouvel ajout à leur famille les a rapprochés encore davantage.

Il a jailli: «À chaque fois, je suis impressionné par sa beauté.

«Lorsque vous vous fiancez, vous vous sentez plus proche, puis vous vous mariez et vous vous sentez encore plus proche. Ensuite, vous avez des enfants et chaque fois que vous vous rapprochez de plus en plus en tant que couple, mon niveau de respect pour elle monte en flèche. »

Bien que Marvin soit retourné au travail deux semaines seulement après la naissance de Blake, il est reconnaissant que les mesures de verrouillage imposées en raison de la pandémie de coronavirus tout au long de l’année lui ont donné beaucoup plus de temps à passer avec sa famille.

Parler à OK! magazine, il a déclaré: « J’ai eu deux semaines de congé et ensuite je suis retourné à mon émission de radio. Rochelle est en congé pour le reste de l’année et elle va lentement reprendre le travail dans la nouvelle année.

« Cette année a été terrible d’une part, mais c’est bien que nous ayons pu passer autant de temps ensemble en famille. »

Le chanteur de 35 ans et Rochelle, 31 ans, ont été beaucoup plus détendus avec leur nouveau bébé qu’ils ne l’étaient la première fois qu’ils sont devenus parents.

Marvin a déclaré: «Parce qu’il est notre troisième, vous êtes beaucoup plus détendu.

«La première fois avec Alaia, vous vous asseyez littéralement là et les regardez et assurez-vous qu’ils respirent à chaque minute, mais avec Blake, nous prenons cela dans notre foulée.

Et bien qu’il n’ait que quelques semaines, bébé Blake ressemble déjà à son père.

Marvin a déclaré: «Quand nous étions à l’hôpital, Blake dormait et je me suis endormi aussi.

«Roch a dit qu’elle nous regardait et que nous nous ressemblions exactement.

«Ma mère dit aussi qu’il est l’image crachée de moi quand j’étais bébé. Mais la mère de Rochelle dit la même chose d’elle.

