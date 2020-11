« J’ai trouvé ça très amusant »

Toni Kroos du Real Madrid a réagi avec incompréhension à la réaction de Mesut Özil à sa critique de célébration de but. « Je ne suis plus surpris. Je l’ai trouvé très amusant, mais je l’ai déjà coché », a déclaré Kroos Image.

Kroos, devenu champion du monde avec Özil au Brésil en 2014, a d’abord exprimé publiquement son incompréhension à propos des célébrations de buts partiellement chorégraphiées de Pierre-Emerick Aubameyang et Antoine Griezmann.

Dans son podcast « Einfach mal Luppen », qu’il dirige avec son frère Félix, il a déclaré: « S’il y a des danses ou des chorégraphies répétées, je trouve cela très ridicule. Ou pire encore, si des objets sont cachés dans des prises. . Un jour, mon collègue Aubameyang a célébré cela et a sorti son masque. C’est là que ça s’arrête avec moi. Je ne pense pas que ce soit un bon modèle non plus. Quelle absurdité. «

Puis Özil, coéquipier d’Aubameyang à l’Arsenal FC, s’est exprimé sur Twitter. Sous la rubrique « La meilleure célébration des buts! » le joueur de 32 ans a publié un GIF de l’apparence d’Aubameyang avec un masque du super-héros Marvel Black Panther.

Pierre-Ermerick Aubameyang réagit aux critiques de Kroos

Aubameyang lui-même a déjà commenté le sujet avec un tweet et souligné qu’il montrait les acclamations extravagantes, en particulier pour son fils. « D’ailleurs, est-ce que ce Toni Kroos a des enfants? Je veux juste vous rappeler que j’ai fait ça (sa célébration de but avec un masque, ndlr) à plusieurs reprises pour mon fils. Et je le referai. »

Aubameyang a également écrit au père de trois enfants, Kroos: « Je souhaite qu’un jour vous ayez des enfants et que vous les rendiez aussi heureux que le pensent ces jeunes étudiants. » Il a également publié deux photos: l’une montre comment les élèves d’une école primaire de Londres devraient peindre, ce qui signifie de la joie pour eux. L’autre photo montre la peinture d’un étudiant d’Aubameyang dans une pose jubilatoire.

Aubameyang a célébré quelques buts pour ses clubs AS Saint-Etienne, Borussia Dortmund et Arsenal en revêtant des masques de super-héros.