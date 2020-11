Le mode repos PS5 et le stockage externe ne doivent pas être utilisés pour le moment

Vendredi, nous avions déjà compilé une petite liste de problèmes connus avec la PS5 que les utilisateurs ont remarqués depuis son lancement.

Les problèmes les plus graves se produisent actuellement avec l’utilisation de supports de stockage de données externes et le mode repos, qui peuvent tous deux, dans certaines circonstances, déclencher une erreur. Dans la plupart des cas signalés jusqu’à présent, la PS5 plante et vous invite à reconstruire la base de données. Dans certains cas, la PS5 a complètement cessé ses activités.

Jusqu’à présent, cette erreur se produit principalement avec Homme araignée sur, avec Godfall et avec les jeux PS4 sur un support de données externe. Ici, ce sont probablement les nombreuses variantes qui peuvent également jouer un rôle.

En cas de Homme araignée il y a déjà des retours d’Insomniac Games confirmant l’erreur et recherchant une solution. Du moins, c’est ce que le directeur de la communauté James Stevenson écrit sur Twitter:

Afin de ne pas entrer dans cette situation en premier lieu, le mode repos peut être complètement désactivé via le menu. Au moins, la PS5 n’entre pas seule dans le reste du mode. L’utilisation manuelle doit également être évitée, de même que l’utilisation du stockage externe pour le moment.

On peut toujours supposer que Sony publiera sous peu une mise à jour pour lesdits problèmes. Jusque-là, il faut être patient.