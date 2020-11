Marvel’s Spider-Man Remastered annonce de nouveaux ajouts passionnants

Marvel’s Spider-Man était sans doute l’un des jeux les plus populaires de la PlayStation 4. Suite à son succès, la PS5 de nouvelle génération obtient déjà un tout nouveau titre Spider-Man: «Miles Morales». Alors que Miles Morales est le titre phare basé sur le super-héros masqué pour la PS5, les développeurs d’Insomniac ont beaucoup plus en magasin.

Insomniac avait précédemment annoncé une version remasterisée de Marvel’s Spider-Man sur PS5. Ils ont précisé que ce ne serait pas un titre de compatibilité ascendante mais plutôt un nouveau jeu à part entière. Par conséquent, en dehors de toutes les nouvelles améliorations de performances, la version remasterisée aura également un nouveau contenu.

PlayStation UK a récemment annoncé l’ajout de deux nouvelles combinaisons à Spider-Man Remastered de Marvel.

Spider-Man remasterisé pour obtenir des costumes avancés Arachnid Rider et blindés

Les deux nouvelles combinaisons ajoutées à la version remasterisée du jeu ne formeront qu’une petite partie de tout le nouveau contenu à venir dans le jeu.

Le premier costume est fait des couleurs classiques de Spider-Man, bleu et rouge. Cependant, la nouvelle combinaison est beaucoup plus volumineuse avec un logo d’araignée plus gros sur la poitrine, sur les cuisses ainsi que sur les mains. De plus, il y a des pointes ajoutées sur le masque pour former une couronne.

Le deuxième costume est principalement blanc avec des reflets rouges et noirs. Il a un look beaucoup plus minimaliste avec une ambiance futuriste. De plus, il ressemble plus à une combinaison mécanique avec diverses pièces.

Sony a publié une liste détaillée de toutes les nouvelles fonctionnalités ajoutées à la version remasterisée du jeu. Ceux-ci explorent toutes les mises à niveau effectuées depuis le jeu précédent vers la version à venir.

Celles-ci incluent également les améliorations de performances sur la PS5. Le jeu utilisera les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique sur le nouveau contrôleur DualSense. Avec des vitesses de chargement plus rapides et des graphismes époustouflants, Spider-Man de Marvel est prêt à être un succès sur la PS5.

