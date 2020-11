Hyundai i20 vs Honda Jazz 2020 – Prix / Spécifications du moteur / Boîte de vitesses / Dimensions / Économie de carburant / Caractéristiques / Caractéristiques de sécurité

La Hyundai i20 2020 a été lancée en Inde, avec des prix allant de Rs 6,71 Lakhs à Rs 11,18 Lakhs (ancienne salle d’exposition). C’est maintenant la berline la plus équipée en Inde, en compétition avec Honda Jazz, Maruti Baleno, Toyota Glanza, Tata Altroz ​​et Volkswagen Polo. Ici, nous le comparons à des BS6 Honda Jazz 2020.

Hyundai i20 Vs 2020 Honda Jazz 2020 – Comparaison des prix

i20 le jazz Variantes de base Rs 6.79 Lakhs à Rs 8.19 Lakhs Rs 7.5 Lakhs a Rs 8.5 Lakhs Variantes moyennes Rs 7.59 Lakhs à Rs 8.99 Lakhs Rs 8.1 Lakhs a Rs 9.1 Lakhs Variantes haut de gamme Rs 8.69 Lakhs À Rs 11.18 Lakhs Rs 8.74 Lakhs à Rs 9.74 Lakhs

La variante de base de Hyundai i20 est moins chère que Jazz, de près de Rs 30 000 à Rs 70 000. Cependant, la variante actuellement en bas de Jazz est techniquement la variante de milieu de gamme antérieure. Donc, si on le voit, Jazz est moins cher que l’i20 si on le voit selon les fonctionnalités de leurs deux variantes d’entrée de gamme. Les variantes intermédiaires des deux ont un prix similaire, sans aucune différence énorme.

Hyundai i20 Vs 2020 Honda Jazz – Spécifications du moteur

Essence / Turbo Essence i20 le jazz Moteur 1,2 litre quatre cylindres / 1,0 litre turbo essence trois cylindres 1,2 litre quatre cylindres Puissance 83 PS / 120 PS 90 PS Couple 113 Nm / 175 Nm 110 Nm

La nouvelle i20 a le choix entre deux moteurs à essence. L’un est votre moteur quatre cylindres atmosphérique de 1,2 litre classique qui produit 83 PS et 113 Nm de couple de pointe. L’autre est un moteur turbo de 1,0 litre qui est bon pour 120 PS et 175 Nm de couple de pointe. Jazz obtient à la place un humble moteur i-VTEC à quatre cylindres de 1,2 litre qui est bon pour 90 PS et 110 Nm.

Un inconvénient de la Jazz est que son moteur diesel très efficace de 1,5 litre a été abandonné. La Hyundai i20 fait partie des deux seules voitures à proposer désormais un moteur diesel dans ce segment.

Hyundai i20 Vs 2020 Honda Jazz 2020 – Options de boîte de vitesses

i20 le jazz Essence MT / CVT à 5 vitesses MT / CVT à 5 vitesses Diesel MT 6 vitesses – Turbo Essence DCT 7 vitesses / 6-iMT –

La nouvelle i20 est livrée avec cinq options de boîte de vitesses. Pour les variantes essence régulières, vous avez une MT à 5 vitesses et une CVT. Le moteur diesel n’a pas de boîte de vitesses automatique, mais seulement une manuelle à 6 vitesses. Les variantes turbo reçoivent un DCT à 7 vitesses et un iMT à 6 vitesses. Jazz, par contre, n’obtient qu’une boîte manuelle à 5 vitesses et une CVT.

Hyundai i20 Vs 2020 Honda Jazz 2020 – Rendement du carburant

i20 le jazz Essence MT 21 kmpl 16,6 kmpl CVT essence 19,65 kmpl Turbo-essence iMT 20 kmpl Turbo-Essence DCT 20,28 kmpl Diesel MT 25 kmpl 17,7 kmpl

Dans certains cas rares comme celui-ci, la Jazz CVT offre plus d’efficacité énergétique que les variantes manuelles. Cependant, en comparaison, l’économie de l’i20 est beaucoup plus élevée offrant près de 3-4 kmpl. Le diesel Jazz offrait auparavant un rendement énergétique de près de 27 kmpl, ce qui était le meilleur de sa catégorie.

Hyundai i20 contre Honda Jazz 2020 – Dimensions

i20 le jazz Longueur 3995 mm 3995 mm Largeur 1775 mm 1694 mm la taille 1505 mm 1544 mm Garde au sol 170 mm 165 mm Empattement 2580 mm 2530 mm Poids 1066 kilogrammes 1024 à 1155 kilogrammes

Les deux voitures à hayon sont identiques en termes de longueur et similaires également en poids à vide. La i20 est encore plus large que la Jazz et a également une plus grande garde au sol. En termes de hauteur, Jazz est plus grand. La garde au sol est encore meilleure avec la Hyundai i20.

Hyundai i20 Vs Honda Jazz 2020 – Caractéristiques

Caractéristiques de la Hyundai i20:

Lampes frontales à LED Feux arrière à LED en forme de Z Lampes de flaque d’eau Toit ouvrant électrique One Touch Groupe d’instruments entièrement numérique Système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces Technologie de voiture Internet Blue Link Démarrage / arrêt du moteur à distance Configuration des enceintes Bose Premium Système de purificateur d’air Éclairage ambiant Nouveau volant Jantes en alliage de 16 pouces bicolores taille diamant

Caractéristiques Honda Jazz:

Système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple Car Play Phares à LED Feux arrière à LED Toit ouvrant électrique à une touche Manettes à palettes AC automatique Jantes en alliage de 16 pouces

Hyundai i20 Vs Honda Jazz 2020 – Caractéristiques de sécurité

Caractéristiques de la Hyundai i20:

Gestion de la stabilité du véhicule (VSM) Contrôle d’assistance en côte (descente et montée) Contrôle électronique de la stabilité (ESC) 6 coussins gonflables Caméra de stationnement arrière Phares automatiques

Caractéristiques de sécurité Honda Jazz: