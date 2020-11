L’AP doit séparer les bulletins de vote postaux après le 3 novembre

Une bataille autorisée multi-États lancée par la campagne de marketing de réélection du président Donald Trump est constante malgré les nombreux revers dus à l’élection. La campagne de marketing a poursuivi pour permettre à ses observateurs de se rapprocher du décompte des sondages en Pennsylvanie. Le même va bien avec dans le Michigan a été rejeté. Un vote favorable avec des votes par correspondance tardifs en Géorgie a été rejeté. Le dépouillement des votes se poursuit en Pennsylvanie, au Nevada, en Géorgie et en Arizona. Ces États du champ de bataille font l’objet d’un examen minutieux alors que l’ancien vice-président Joe Biden se rapproche des 270 votes des écoles électorales voulant sécuriser la présidence. USA TODAY surveille les développements dans le cadre de la bataille autorisée pour l’élection. Préserver l’actualisation de cette page Web pour les mises à jour.Des officiers de Pennsylvanie: « Aucune preuve qu’un comté désobéit » à la séparation des bulletins de vote obtenus après le jour du scrutin Les officiers de la Pennsylvanie ont mentionné dans une note samedi que les bulletins de vote obtenus après le jour du scrutin avaient été séparés et comptés individuellement, en réponse à une injonction républicaine déposée cette semaine selon laquelle les bulletins de vote n’étaient pas séparés dans tous les comtés.- – – The Pennsylvania Workplace of Lawyer Basic, au nom de la secrétaire démocrate du Commonwealth Kathy Boockvar, a mentionné dans la note que la direction du secrétaire à Les comtés de séparer les bulletins de vote était «sans ambiguïté». «Il n’y a aucune preuve qu’un comté désobéit à cette direction claire pour séparer ces votes, et le rassemblement social républicain donne uniquement l’hypothèse que certains comtés non identifiés pourraient ignorer cette direction répétée ou que le secrétaire changera de cap de manière incohérente », mentionne le mémo. 63 comtés avaient confirmé leur conformité préalable à la direction, avec Allegheny et Philadelphie, en réponse à la note de service. Les votes obtenus après 20 heures le jour du scrutin avaient été comptés individuellement, mentionne la note de service. – Grace HauckAlito ordonne aux officiers de Pennsylvanie de séparer les bulletins de vote arrivés après le jour du scrutin. Le juge Samuel Alito, qui traite les appels d’urgence de Pennsylvanie, vendredi soir a ordonné aux responsables électoraux du comté de l’État de conserver des bulletins de vote séparés qui sont arrivés après le jour du scrutin. Avant la résolution d’Alito, le haut responsable des élections de l’État avait ordonné que ces bulletins soient mis de côté. Cependant, Alito a agi après que le rassemblement social républicain de l’État eut déclaré qu’il ne pouvait pas s’assurer que les agents électoraux se conforment à la direction, qui a été émise par la secrétaire d’État de Pennsylvanie Kathy Boockvar, une démocrate.L’ordonnance est exposée à un enchantement républicain en cours au rôle de la Cour suprême. pour tenter d’empêcher le dépouillement des bulletins obtenus dans le courrier après le jour du scrutin. Le rôle de la Haute Cour de l’État a accordé une prolongation de trois jours, et le rôle de la Cour suprême a refusé de l’endommager.Les conseils électoraux de tout l’État ont obtenu du secrétaire d’État une direction pour séparer les bulletins de vote par correspondance arrivés entre le jour du scrutin et la date limite de vendredi. Néanmoins, la direction a également permis de compter les votes, a mentionné l’appareil. On ne sait pas si toutes les commissions électorales traitent les bulletins de vote de la même manière, a déclaré l’appareil.Alito a ordonné une réponse de l’État d’ici samedi après-midi et a déclaré qu’il avait renvoyé l’affaire au registre complet du tribunal pour une motion supplémentaire. nouvelle campagne marketing: Une vague de poursuites électorales en quête de technique Le rôle de la Cour suprême se déplacera-t-il à la rescousse de Trump? Ne comptez pas sur cela.La bataille autorisée sur la prolongation de la date limite est la seule préoccupation de vote pour 2020 qui fait actuellement l’objet d’une éventuelle motion de la Cour suprême. Il a rejeté l’affaire chaque semaine dans le passé, car les juges auraient été incapables d’écouter les arguments et de statuer avant le jour du scrutin. Le chef de la majorité du Sénat de Pennsylvanie, Jake Corman, un républicain, a déclaré que l’ordonnance du tribunal vendredi était une «réprimande» de Boockvar.Le Nevada GOP demande une enquête fédérale sur les électeurs de l’extérieur de l’État.Le rassemblement social républicain du Nevada a demandé à la Division de la justice de rechercher son allégation. «Nos avocats ont simplement envoyé une saisine légale à AG Barr concernant pas moins de 3 062 situations de fraude électorale», a déclaré le rassemblement social républicain du Nevada jeudi soir. La célébration a mentionné que les électeurs «semblent avoir violé la législation en votant après avoir quitté NV.» Le registraire des électeurs du comté de Clark, Joseph Gloria, a néanmoins déclaré qu’il était courant pour les électeurs de l’extérieur de l’État de voter de manière solide, avec ces au sein de la marine, des étudiants et des officiers élus servant à Washington, DC «Ils nous ont offert un inventaire et nous devrions regarder par là», a déclaré Gloria. «Néanmoins, leur (critique) repose sur une chose qui se produit habituellement. Vous n’êtes pas obligé de rester ici pour avoir le droit de voter ici. »La Division de la justice examine la demande, a déclaré vendredi un responsable de la justice. Le fonctionnaire, qui n’est tout simplement pas autorisé à parler publiquement, a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier pour terminer l’évaluation.L’allégation identique – sans preuve – fait partie d’un procès fédéral qui fait des revendications différentes. L’aller bien avec, déposé auprès des officiers électoraux du Nevada, allègue {qu’un} résident de Las Vegas, 79 ans auparavant et aveugle, a confirmé autant que le vote et a été informé qu’elle avait déjà solide son sondage par courrier. Elle soutient qu’elle ne l’a pas fait.Gloria a informé les journalistes jeudi qu’il l’avait personnellement aidée, et sa signature correspond à celle de son sondage envoyé par la poste. Le secrétaire d’État du Nevada est intervenu dans l’affaire et n’a augmenté aucun point, a-t-il déclaré. -vérifié. Vendredi, un choix fédéral a rejeté cette demande. Choose Andrew Gordon a mentionné que des questions de législation électorale comparables sont déjà en suspens avant le rôle de la Cour suprême de l’État. Il a mentionné qu’il y avait peu ou pas de preuves pour recommander que les machines de correspondance des signatures du comté étaient défectueuses, et peut-être même beaucoup moins de preuves pour recommander qu’un humain pourrait faire le travail plus haut. Des avocats représentant une paire de candidats au Congrès du GOP et deux électeurs du comté de Clark en plus a fait valoir que les observateurs devaient être autorisés à entrer dans les six orteils des employés électoraux afin de «voir et écouter» correctement le vote continu. Gordon a conclu qu’il n’était tout simplement pas à lui de peser sur l’affaire, en particulier compte tenu du rôle actuel de la Cour suprême des États-Unis. décision qui semblait décourager l’ingérence dans les élections organisées par l’État. – USA TODAY Les journalistes de la communauté Anjeanette Damon, James DeHaven et Ed Komenda du Reno Gazette Journal et Kevin Johnson, USA TODAY les portes des électeurs du Nevada dont les bulletins de vote n’ont pas pu être comptés en raison d’erreurs et les ont incités à réparer les problèmes.Depuis vendredi après-midi, Biden était principal Trump par une marge d’environ 20.100 voix sur 1,26 million compté à ce jour. Selon les estimations, 13% des votes n’avaient pas été compilés.Le lieu où se tient le décompte vendredi: Biden prend la tête en Pennsylvanie et en Géorgie Riley Sutton a déclaré au Reno Gazette Journal qu’il avait passé les jours précédents à conduire de chez lui pour se loger. Il a mis en relation avec 20% à 30%% des individus sur sa liste, proposée par la campagne de marketing Biden. Dans le comté de Washoe, l’endroit où Reno est positionné, les électeurs dont les bulletins de vote n’ont pas été comptés à la suite d’une erreur ont jusqu’au 12 novembre pour régler le problème. « J’ai acquis beaucoup de problèmes différents à faire », a déclaré Sutton . « Cependant, rien d’autre ne semble aussi essentiel que cela. » – Amy Alonzo, Reno Gazette Journal Le choix du gouvernement fédéral ne cesse pas de compter les votes à Philadelphie La campagne de marketing de Trump a été intentée devant le tribunal de l’État de Pennsylvanie, affirmant que ses observateurs n’ont pas été autorisés à se fermer suffisamment pour voter compter à Philadelphie. Un choix de procès a dominé le fait que le conseil électoral du comté de Philadelphie s’était conformé aux exigences des déclarations dans la législation de l’État, principalement sur la base de ce qu’un témoin de la campagne de marketing de Trump a témoigné.Cependant, un dossier de la cour d’appel de l’État a annulé cela, affirmant que les observateurs pourraient très bien être autorisés à entrer 6 orteils. La commission électorale a demandé au rôle de la Cour suprême de l’État d’intervenir, affirmant que la proximité compromet la sécurité et le caractère privé du dépouillement.La campagne de marketing de Trump a déposé un mouvement au registre de la Cour fédérale jeudi, affirmant que le bureau des élections bloquait en offrant une entrée plus élevée pour observateurs alors qu’il continuait de dépendre. La campagne de marketing a demandé au registre du tribunal d’ordonner au comité des élections de ne pas dépendre des bulletins de vote tant que les observateurs républicains ne sont pas à jour.Un choix fédéral a rejeté cette demande jeudi soir, exhortant les deux parties à forger un règlement alternatif. La part des votes de Biden dans les États clés a augmenté vendredi matin, la campagne marketing de Trump a poursuivi ses assauts sur le décompte des voix. L’avocat de la campagne de marketing de Trump, Matt Morgan, a sans fondement évoqué les «bulletins de vote mal récoltés» en Géorgie, les «irrégularités» en Pennsylvanie et les bulletins de vote «mal solides» au Nevada. Les allégations, présentées sans preuve, ont adopté les remarques de Trump sur la maison blanche jeudi, le endroit où il a nivelé une collection de revendications sans fondement envers le système de dépouillement des bulletins de vote présidentiels et a accusé les démocrates de tenter de «voler» l’élection. Lui aussi n’a fourni aucune preuve. «Au cas où vous dépendez des votes autorisés, je gagne simplement. Au cas où vous dépendez des votes illégaux, ils tenteront de nous voler l’élection », a déclaré Trump sur la Maison Blanche. Aucune preuve de fraude: nous avons vérifié le discours du président Trump concernant l’élection. Voici ce que nous avons découvert: Trump a déclaré la victoire prématurément, alors que des centaines de bulletins de vote n’avaient plus qu’à être comptés. Il a menacé de demander au rôle de la Cour suprême des États-Unis d’arrêter le décompte des bulletins de vote absents légalement solides. – Courtney Subramanian et David Jackson Démocrate déclenchent une enquête sur l’utilisation de la maison blanche par la campagne de marketing de Trump parce que les effectifs du président se sont rassemblés sur les éventualités de réélection de White Home, un Une société fédérale impartiale enquête sur l’utilisation de la Maison Blanche comme «salle des conflits» pour une campagne de marketing, en réponse au représentant Invoice Pascrell (DN.J.), qui a poussé à une enquête. Le conseiller juridique américain souhaite que des études sur la campagne de marketing de Trump se déroulent à partir de l’Eisenhower Govt Workplace Constructing, une partie de la maison blanche compliquée. Selon Pascrell, cela pourrait enfreindre la loi Hatch, qui limite les actions politiques du personnel fédéral, a déclaré Pascrell.La loi Hatch exclut le président et le vice-président.Conformément à un communiqué de presse de Pascrell, les responsables de la campagne de marketing de Trump ont affirmé que chacun des outils – même le WiFi – a été payé par la campagne de marketing sans la participation des agents de la Maison Blanche. – Anthony Zurita, NorthJersey.comAvec le comptage des bulletins de vote du Michigan, Choose rejette le procès de la campagne de marketing de Trump Un choix du Michigan a lancé jeudi une critique autorisée déposée la veille de la campagne de marketing de Trump, jugeant que la campagne de marketing manquait de preuves et de fondement autorisé pour justifier une intervention judiciaire. La campagne de marketing de Trump avait demandé le choix d’arrêter rapidement le dépouillement des votes, arguant qu’un observateur républicain s’était vu refuser une «entrée significative» soutenue sur un site Web de comptage des votes par correspondance dans le comté d’Oakland.Comme différents États, le Michigan autorise les observateurs des campagnes opposées à regarder le décompte des voix. . Il s’agit d’une moitié régulière du déroulement des élections, destinée à offrir à chaque événement la chance de s’assurer que la législation est adoptée lorsque les individus votent et que les bulletins de vote sont compilés. Courtney Subramanian et David Jackson, USA AUJOURD’HUI; Dave Boucher, Clara Hendrickson, Detroit Free Press; Dylan Segelbaum, York Document quotidien, Crissa Shoemaker DeBree, Occasions de messagerie du comté de Bucks; Will Peebles, Savannah Morning Information; La presse associée

