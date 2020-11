Toutes les équipes qui se sont qualifiées pour la finale du championnat du monde Clash of Clans 2020

in

le Clash of Clans Les finales du championnat du monde se joueront en ligne du 27 au 29 novembre en raison de la pandémie COVID-19.

Huit équipes du monde entier seront en compétition dans l’événement qui a un prize pool de 1 million de dollars. Six de ces équipes se sont qualifiées lors des qualifications, tandis que deux autres ont réussi à voter en jeu.

Entre juin et octobre, six qualifications ont été jouées. Le gagnant de chaque qualificatif a obtenu le billet d’or pour le Clash of Clans Finales du Championnat du Monde 2020. Ces qualifications devaient se jouer au Studio ESL de Katowice, en Pologne. Cependant, ils étaient joués en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

Voici les équipes qui ont atteint la finale en remportant les qualifications:

ATN.aTTax

Vatang

Danse Ni Chang

X6tence

En plus de cela, deux autres équipes se sont qualifiées par un vote par wildcard. La semaine dernière, Supercell a ouvert le vote en jeu avec huit équipes qui ont bien performé dans les qualifications mais n’ont pas réussi à obtenir une place en finale. Les deux meilleures équipes avec le plus de votes se sont qualifiées pour la finale du Championnat du Monde:

eleVen Original

Famille HT

Les fans peuvent voir toute l’action qui se passe lors de la finale du championnat du monde Clash of Clans 2020 sur YouTube. Il se jouera du 27 au 29 novembre.

