Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Spider-Verse Suite als Bonus de précommande

Sony et Insomniac Games ont le bonus de précommande pour Marvel’s Spider-Man: Miles Morales révélé, qui se présente comme une peau supplémentaire. Mais pas n’importe quelle peau.

Alors ici vous obtenez le Spider-Man: dans le Spider-Verse Costume en bonus, qui a été agrémenté d’effets visuels. Vous pouvez les consulter dans la bande-annonce suivante, qui promet également un nouveau matériel de jeu.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales En plus de la nouvelle aventure du héros éponyme, il contient un remaster complet de l’aventure d’action sorti en 2018 Spider-Man de Marvel par Insomniac Games. Cela utilise les nouvelles possibilités techniques de la PS5 pour créer une expérience de jeu encore plus impressionnante. Par exemple, l’équipe de développement a révisé le paysage urbain avec des modèles et des matériaux de construction améliorés ainsi qu’avec des réflexions de traçage de rayons complètement nouvelles et des ombres environnantes.

Les personnages semblent également encore plus réalistes, par exemple, grâce à des shaders plus détaillés pour la peau, les yeux et les dents, ainsi que des mèches de cheveux rendues individuellement. Cela comprend que Peter Parker a reçu un nouveau modèle de visage avec Ben Jordan, ce qui correspond encore mieux à la capture du visage de l’acteur Yuri Lowenthal. Les mouvements de Spider-Man sont également plus vivants grâce à une fréquence d’images de 60 FPS en mode performance.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sortira pour le lancement de la PS5 en novembre.