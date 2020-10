Microsoft hébergera un flux de lancement Xbox Series X / S en novembre

Microsoft organisera un livestream le 10 novembre pour célébrer la sortie des Xbox Series X et Series S.

Vous pouvez l’attraper sur Twitch, YouTube et Facebook Gaming.

Alors que la sortie de la Xbox Series X et de la Series S approche à grands pas, Microsoft a détaillé comment il prévoit de célébrer le 10 novembre. Heureusement, vous n’aurez pas à quitter la maison pour participer – nous sommes en 2020, après tout.

La société demande aux fans de la rejoindre pour un livestream spécial qui mettra l’accent sur les segments de lecture avec des créateurs et certaines des personnes qui ont travaillé sur la gamme de lancement Xbox Series X et Series S. Il y aura également un volet caritatif à la procédure, Microsoft disant qu’il prévoit de collecter des fonds pour diverses causes.

«Le 10 novembre, nous vous invitons, joueurs de toutes identités et origines, générations de consoles et appareils, compétences et goûts, à célébrer, à vous connecter et à jouer ensemble», a déclaré Phil Spencer, chef de la Xbox. «Au lieu de grandes annonces, nous marquerons le début d’une nouvelle ère en jouant les uns à côté des autres. Nous profiterons de ce moment pour nous amuser et nous avons hâte de vous accueillir.

Le flux débutera le 10 novembre à 14 h HE sur YouTube, Twitch et Facebook Gaming.