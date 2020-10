Alors que les chiffres du sans-abrisme augmentent et que les budgets diminuent, les plus jeunes sont ceux qui en souffrent le plus

Mikey Day s’est inscrit comme travailleur indépendant la semaine avant le lock-out. Le musicien de 24 ans venait de rentrer d’un an dans la rue en Nouvelle-Zélande et était prêt à «faire un geste officiel» au Royaume-Uni. Le musicien indépendant, qui compte quelques reprises d’Elbow et de PJ Harvey dans son répertoire, avait réservé des concerts dans sa ville natale de Scarborough. Pour soutenir sa carrière naissante, il avait accepté un emploi de jour comme travailleur de soutien. Mais la pandémie a rendu ses plans à la légère – le laissant sans domicile au plus fort de la crise des coronavirus.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iKicked out avec nulle part où aller En plus de cela, le musicien a eu un incident cicatriciel au travail, le laissant sans autre choix que de partir. Le jeune homme de 24 ans a cessé de réclamer un crédit universel, disant à son entraîneur de travail qu’il se sentait mal de le faire car il n’était pas dans le pays depuis six mois, une stipulation légale de la réclamation. Son appartement s’est effondré en conséquence, le forçant à rentrer avec sa mère. Puis, elle l’a expulsé. «Pendant la pandémie, j’étais comme sauter d’un endroit à l’autre. De mauvaises choses m’arrivaient, mais j’avais l’impression que c’était de ma faute », m’a-t-il dit. «J’ai des principes et une morale solides que beaucoup de gens semblent ne pas respecter. Des mauvaises personnes sont entrées dans ma vie et ont causé des problèmes. Cela me semble assez difficile de cette façon de m’intégrer parfois dans le monde », a-t-il ajouté. Mikey a été aidé par New Horizons, un centre pour jeunes de Londres Photo: Fourni. les statistiques le confirment. «Le verrouillage a mis beaucoup plus de pression sur les familles», a déclaré Phil Kerry, directeur général du New Horizon Youth Centre. «Plus d’arguments ont conduit à plus de pression, essentiellement. Très tôt dans le verrouillage, nous recevions des appels de jeunes disant qu’ils étaient renvoyés. »Un record historique Alors qu’il y a eu une diminution de 19% du nombre de personnes vues dans la rue dormir par rapport aux trois mois précédents, les données du Les données combinées sur le sans-abrisme et le réseau d’information (CHAIN) publiées vendredi révèlent également que 55% – 1901 personnes – de ceux qui ont été vus dormir dans la rue pendant cette période le faisaient pour la première fois. en juillet l’espoir de meilleures perspectives, devenant l’un des 368 jeunes qui dorment dans la rue dans la capitale. Les jeunes représentent désormais 11% des personnes qui dorment dans la rue dans la capitale – un record historique. « Habituellement, environ 7% des personnes qui dorment dans la rue ont été des jeunes au cours de la dernière décennie », a déclaré le chef des affaires publiques de Centrepoint, Paul Noblet. qui a qualifié la montée de «très préoccupante». « Je pense que ce que nous voyons est cette tempête parfaite d’autorités locales chargées de trouver des ressources pour aider les dormeurs à la rue lorsque le financement a baissé de plus en plus », a-t-il déclaré à i. «Les années précédentes, les gens ont été amenés à l’intérieur et dans des logements autonomes. Maintenant, évidemment, avec Covid-19, vous ne pouvez pas mettre durablement et en toute conscience, disons 15 personnes dans des sacs de couchage dans un abri d’hiver, ou sur des matelas. Outre les problèmes de santé évidents, les jeunes sans-abri ont des besoins différents de ceux des personnes âgées qui ont eu une vie difficile dans la rue.Les refuges pour sans-abri d’hiver devraient rouvrir à mesure que les nuits se refroidissent (Photo: Nick Ansell / PA Wire ) Dans certains cas, a déclaré M. Noblet, les jeunes dormeurs à la rue dorment souvent dans des endroits que les équipes de proximité ne peuvent pas les trouver. comprennent aussi les agressions sexuelles. »Mikey a dit qu’il avait trouvé l’expérience« écrasante et intense ».« Je suis assez excité et conscient de ce qui se passe autour de moi, mais je l’ai trouvé accablant. Lorsque vous êtes dans une situation de crise, c’est juste une situation très intense et le temps semble évoluer différemment. Chaque décision que vous prenez commence à se sentir vraiment, vraiment importante », dit-il. «Chaque fois que je m’arrêtais, je ne pouvais tout simplement pas croire que j’étais allongé là, endormi sur une serviette avec une robe de chambre sur moi. Je me suis simplement dit: « Et alors, comment suis-je arrivé ici? ». »Les jeunes sont plus durement touchés Alors que le temps et les restrictions s’intensifient, les solutions ad hoc sont insuffisantes, a déclaré M. Kerry. «L’une des façons dont les jeunes ne sont pas dans la rue est de surfer sur un canapé, des arrangements informels, de rester avec un ami de la famille ou des membres de la famille élargie, mais cela a effectivement été rendu illégal dans les restrictions de niveau trois», a-t-il déclaré. «Les jeunes sont trois fois plus susceptibles d’avoir un contrat de zéro heure qu’un adulte et deux fois plus susceptibles d’avoir perdu leur emploi pendant un verrouillage et d’être en quelque sorte en récession. Pourtant, ils sont simplement négligés en tant que groupe spécifique, même s’il y a tant de travail contre eux. »Mikey vit maintenant dans un appartement à Elephant and Castle et termine ses qualifications en construction. Bien qu’il soit de retour sur pied, il est à craindre que d’autres personnes bénéficiant du soutien du gouvernement et de la diminution des perspectives d’emploi ne soient confrontées à des perspectives plus sombres. «Si vous pouvez attraper un jeune tôt et investir dans des solutions, cela l’empêche d’entrer dans une vie de sans-abri», a déclaré M. Kerry. «Avec l’aide appropriée, il est absolument possible de changer les choses très rapidement pour les jeunes et de se remettre sur les rails.» J’ai contacté le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux pour obtenir des commentaires.

