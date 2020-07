Marvel New Mutants: un nouveau trailer qui en dit long

Marvel New Mutants a connu un parcours mouvementé depuis que la première bande-annonce a été présentée au CinemaCon en 2017 – c’est-à-dire avant la fusion Fox/Disney.

Après une date de sortie qui a continué à bouger de façon erratique comme dans X-men’s Nightcrawler, la photo Fox/Marvel semble être restée en place pour sa date de sortie du 28 août mais avant cela, les fans auront droit à un panel spécial [email protected] le 23 juillet pour le premier film d’horreur de super-héros de Marvel Entertainment.

Le panel [email protected] réunira le scénariste/réalisateur Josh Boone ainsi que les stars Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga. L’écrivain et le podcast Keep It ! seront co-animés par Ira Madison III. De plus, Twentieth Century Studios et Marvel ont partagé un extrait du film que vous pouvez regarder ci-dessus.

de nouveaux éléments découverts

Les fans de bandes dessinées se demandent quand ils pourront enfin voir The New Mutants, dont la sortie est prévue pour le 13 avril 2018, le 22 février 2019 et le 2 août 2019.

Une nouvelle bande-annonce de ‘New Mutants’ a été dévoilée.



Le film aura le droit à son panel lors de la #ComicConAtHome dans une semaine, le jeudi 23 juillet à 23 heures. pic.twitter.com/U2eyRfzGmx — Marvel Story (@MarvelsStory) July 16, 2020

Le film devrait sortir le 3 avril de cette année, avant la date de sortie prévue pour la Fête du travail. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la photo de la bande dessinée serait diffusée en continu lors de la fusion de Hulu et de Fox, mais Disney s’est engagé à la diffuser en salle.

The New Mutants se déroule dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour un suivi psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront mises à l’épreuve alors qu’ils se battent pour tenter de s’en sortir vivants.

Le film est produit par Simon Kinberg, p.g.a., Karen Rosenfelt et Lauren Shuler Donner, avec Stan Lee et Michele Imperato Stabile comme producteurs exécutifs.