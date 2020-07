« Hamilton » sur Disney + : un coup de pouce monumental à la bande originale

L’enregistrement de la distribution de Hamilton a remporté un Grammy pour le meilleur album de théâtre musical en 2016, et a été joué et diffusé d’innombrables fois depuis lors.

Mais maintenant que les abonnés de Disney+ peuvent regarder la production théâtrale dans son intégralité, de nombreuses personnes achètent et/ou diffusent la bande sonore de Hamilton. C’est ainsi que la bande originale de Hamilton est récemment passée à la deuxième place du Top 200 du Billboard.

Hola. Remember I shared that every time I get a ⁦ @Lin_Manuel ⁩ article I get butterflies in my stomach until I read it? This one warmed my heart! 👍🏾👏💪🏽🥰 https://t.co/lkPhHVeA53

Cette nouvelle nous vient de Forbes, et montre combien de personnes parlent de Hamilton sur Disney+ en ce moment. Alors que l’enregistrement de la distribution avait auparavant tendance à figurer dans le Top 200 du Billboard, il s’agit du meilleur classement global qu’il ait obtenu depuis sa sortie.

En plus d’avoir grimpé à la deuxième place, l’album est également numéro deux sur la liste des meilleures ventes d’albums, qui ne tient pas compte du streaming. Les fans achètent clairement leur propre copie de l’album de Hamilton, ce qui leur permet de passer à travers la partition dense et littéraire de Lin-Manuel Miranda.

The cast and filmmakers of ⭐️Hamilton⭐️ reflect on their experience being a part of the show in this new special look at the film. Hamilton is now streaming on #DisneyPlus! #Hamilfilm pic.twitter.com/BzyWKPvhL9