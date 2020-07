Destiny 2 Beyond Light retardé à novembre, la saison des arrivées prolongée

Le travail à domicile en raison d’un coronavirus en revendique un autre. Destiny 2 Beyond Light a été retardé de près de deux mois au 10 novembre 2020. L’expansion devait initialement être lancée le 22 septembre, mais, invoquant les défis présentés par la pandémie, Bungie a décidé de décaler la date de sortie afin de s’assurer qu’il s’agit de la meilleure version de le jeu qu’il peut être.

Au-delà de la lumière est le premier Destiny 2’s trilogie des extensions à venir, qui comprendra La reine sorcière en 2021 et Lightfall en 2022, en supposant que ceux-ci ne subissent pas non plus de retards. Bungie dit que c’est le début d’une «nouvelle ère», avec une «histoire puissante» et «de nouvelles fonctionnalités incroyables», et le retard est de s’assurer qu’ils obtiennent ce droit dès le départ sans trébuchements majeurs. Ils ne sont pas prêts à faire des compromis sur la qualité et la livraison de la prochaine extension simplement en raison des obstacles présentés par le travail à domicile, la création et la maintenance à distance d’un jeu en ligne.

Avec ce changement majeur, Destiny 2’s la saison en cours, Season of Arrivals, sera étendue à la nouvelle Au-delà de la lumière lancement. Bungie promet des détails supplémentaires plus tard dans la journée sur la façon dont ils rendront le mois et demi supplémentaire de la saison attrayant pour les joueurs. Ils ont également dit que plus de détails sur Au-delà de la lumière sera révélé dans les « semaines à venir ».

Voici la déclaration complète de Bungie concernant la Destiny 2 Beyond Light retard:

Nous avons décidé de déplacer la sortie de Destiny 2: Beyond Light au 10 novembre. En tant que premier chapitre d’une nouvelle trilogie d’extensions, Beyond Light est le début d’une nouvelle ère de Destiny 2. Nous avons une histoire puissante à raconter et de nouvelles fonctionnalités incroyables que nous sommes vraiment ravis de découvrir. Comme toujours, notre objectif est de faire l’expansion la plus cool et la plus divertissante que nous puissions faire pour nos fans. À cette fin, nous faisons ce qui est le mieux pour le jeu et déplaçons la date de lancement. Les derniers mois ont été un défi et continueront de l’être pendant cette pandémie. Nous avons appris à créer ensemble d’une manière nouvelle, en travaillant séparément les uns des autres. Malgré ces obstacles, nous sommes toujours attachés au même niveau de qualité que nos fans attendent. Au cours des prochaines semaines, nous dévoilerons plus sur ce sur quoi nous travaillons pour Beyond Light et ce que cela signifie également pour Season of Arrivals, qui s’étendra jusqu’au 10 novembre. Beyond Light prépare le terrain pour un avenir incroyable dans Destiny 2 et, bien qu’il arrive plus tard que prévu, nous sommes ravis de poursuivre ce voyage avec vous en novembre.

Ce n’est pas la première fois que Bungie retarde une sortie – du moins publiquement. Dernières années Shadowkeep l’expansion a également été retardée de deux semaines, ce qui a simplement raccourci la première saison de l’année, Season of the Undying. Les nouvelles extensions d’automne regorgent non seulement d’ajouts de gameplay et de nouvelles fonctionnalités, mais également de modifications fondamentales et techniques du jeu. L’année dernière, le passage au modèle gratuit a été activé ainsi que la sauvegarde croisée sur toutes les plateformes. Cette année, le contenu ancien et les emplacements seront supprimés du jeu. On s’attend à ce que cette suppression de contenu s’accompagne d’une myriade de défis même si l’entreprise travaillait depuis son bureau, donc tenter d’entreprendre un exploit aussi massif à distance semble être une tâche encore plus grande.

Mettre l’extension en novembre la rapproche également de la sortie prévue des vacances 2020 des consoles de nouvelle génération, qui prendront en charge la mise à niveau vers la version de prochaine génération de Destiny 2 gratuitement. Les joueurs PS5 pourront profiter du jeu en 4K / 60fps, et on pourrait supposer des temps de chargement plus rapides. Mais cela s’accompagne bien sûr de développement et d’optimisation pour la prochaine génération, ce qui se fait sans aucun doute parallèlement au développement de la nouvelle extension.

La plus grande question qui reste est de savoir comment Destiny 2 ′s la cadence saisonnière sera affectée au cours de sa quatrième année. Destiny’s les saisons ont tendance à durer environ trois mois, totalisant quatre à chaque expansion annuelle – automne, hiver, printemps et été. Normalement, la deuxième saison de l’année commencerait en décembre et se prolongerait en mars, mais ce retard en novembre semble susceptible de repousser cela à plus tard. Chaque saison verra-t-elle une légère réduction de la durée pour essayer de cibler un lancement en septembre pour l’extension 2021? Ou est-ce que cela change la chronologie de développement de tous Destiny 2 avancer?

Destiny 2 Beyond Light sort le 10 novembre 2020.

