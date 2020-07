Movistar + et AMC Studios signent un accord de production international pour la série Alejandro Amenábar

Excellente nouvelle pour la série que prépare Alejandro Amenábar. Movistar + et la société nord-américaine AMC Studios ont signé un accord pour sa production. C’est l’une des alliances les plus pertinentes signées par Movistar + pour la production de fiction sur la scène internationale et dont l’association des deux marques garantit la distribution de la série aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes, au Royaume-Uni, en Amérique latine et territoires associés.

Alejandro Amenábar, réalisateur

De cette façon, Movistar + produira avec AMC Studios («The Walking Dead») et en collaboration avec MOD Pictures, cette série composée de 6 épisodes de 45 minutes qui débutera le tournage à l’été 2020 et sera présentée en première en 2021. Ed Carroll, Le chef de l’exploitation d’AMC Networks a déclaré: « Ce projet raconte une histoire inédite entre l’Espagne et les États-Unis, inspirée par des événements réels qui semblent parfois dépasser la fiction. Un complot plein d’intrigues internationales et de batailles juridiques autour du plus grand trésor sous-marin de l’histoire. C’est un réel plaisir de s’associer à Movistar + dans cette aventure transatlantique passionnante et de travailler avec une équipe très talentueuse dirigé par Alejandro Amenábar « .

Dans une déclaration de Sergio Oslé, président de Movistar +: « Nous sommes très satisfaits et ravis de travailler avec AMC Studios sur un projet qui avait dès le départ une grande ambition internationale. Cet accord est une étape très importante non seulement pour Movistar + mais pour l’industrie audiovisuelle espagnole. Nous rejoignons l’un des grands producteurs de fiction de qualité dans l’environnement mondial avec lequel nous partageons notre désir d’agrandir nos histoires et de les diffuser dans le plus grand nombre de territoires. «

Que raconte cette histoire

Ce thriller d’aventure écrit par Amenábar lui-même avec Antonio Hernández, inspiré du roman graphique «El tesoro del Cisne Negro» de Paco Roca et Guillermo Corral. L’histoire suit Álex Ventura, un jeune diplomate inexpérimenté, il devient, sans le vouloir, le chef d’une mission qui mettra à l’épreuve toutes ses convictions: récupérer le trésor sous-marin volé par Frank Wild, un aventurier qui parcourt le monde en pillant le patrimoine commun des profondeurs de la mer. Formant une équipe unique avec Lucía, un officier prenant les armes, et Jonas Pierce, un brillant avocat américain passionné de vieilles histoires de pirates, Alex se lancera dans l’aventure de sa vie, découvrant l’importance de l’amour, de l’amitié et de son engagement. en quoi vous croyez.