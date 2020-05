Marvel Comics manquant à l’action jusqu’à au moins la mi-juillet

Marvel Comics a publié un calendrier d’expédition révisé hier soir couvrant la fin mai à juillet. Mais quels livres sont prévus et lesquels ne le sont pas? Tout d’abord, rien de ce qui a été sollicité pour mai ou juin n’est encore disponible, mais nous semblons plutôt avoir une sélection des premières semaines de titres prévus pour avril, répartis sur la nouvelle période, avec des comcis mensuels toutes les deux semaines et les collections dans les semaines entre. Quels titres nous obtenons, lesquels nous ne recevons pas, qui manquent dans l’action, et quand si nous les obtenons, c’est quelque chose que je suis sûr que nous examinerons.

Voici les livres qui étaient prévus pour les deux premières semaines d’avril et qui n’ont pas encore trouvé de place jusqu’au 8 juillet au moins. Il y a des lancements, y compris le Hors la loi livres connexes, bandes dessinées liées à la Veuve noire film qui n’est pas encore sorti. Mais ce sont aussi les disparus dans les séries d’action qui n’ont peut-être pas fait autant d’argent pour Marvel qu’ils auraient pu autrement, et Marvel a besoin de ses banquiers. À quel moment les numéros ci-dessous seront-ils publiés? Le cas échéant? j’ai besoin de mon Docteur Doom et Punisher Vs Barracuda, les mecs.

ANT-MAN # 4

AVENGERS OF THE WASTELANDS # 4

BLACK WIDOW # 1

DOCTOR DOOM # 7

MANUEL EMPYRE # 1

MAGNIFIQUE MS. MERVEILLE # 14

MILES MORALES: SPIDER-MAN # 17

SPIDER-MAN NOIR # 2

STRIKEFORCE # 8

SWORD MASTER # 10

TASKMASTER # 1

VRAIS CROYANTS: VEUVE NOIRE – GARDIEN ROUGE # 1

VRAIS CROYANTS: PRÉSENTATION DE LA VEUVE NOIRE # 1

CHAMPIONS # 1

CONAN: BATAILLE POUR LA COURONNE SERPENTE # 3

NÉBULE # 3

POWER PACK # 1

RUNAWAYS # 32

LE PUNISHER VS. BARRACUDA # 1

VRAIS CROYANTS: VEUVE NOIRE ET DAREDEVIL # 1

VRAIS CROYANTS: BLACK WIDOW & THE AMAZING SPIDER-MAN # 1

Les deux dernières semaines d’avril inclus Enfants de l’atome #1, Empyre #1, Câble # 2, Nouveaux guerriers #1, Hellions # 2, Guerres des étoiles # 5, Facteur X #1, X Men # 10 et plus. Recherchez-les dans la deuxième quinzaine de juillet – mais combien parmi les disparus dans la liste d’actions ci-dessus?

