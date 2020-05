– Publicité –



The Keeping Up With The Kardashians Superstar, Kylie Jenner A montré ses compétences de mannequin dans une pose de «butin 3D» depuis qu’elle a participé à une séance photo depuis les terres de son manoir de 29 millions d’habitants.

Kylie Jenner a rendu les fans fous avec une séance photo de fin de semaine dans son nouveau manoir de plusieurs millions de dollars parce qu’elle se préparait à adopter le week-end au verrouillage.

La célébrité Keeping Up With The Kardashians, âgée de 22 ans, a attiré l’attention sur ses courbes alors qu’elle conduisait des contours rugueux tout en se pelotonnant jusqu’à un palmier dans sa cour.

Pose de «butin 3D» de Kylie Jenner sur Instagram

– Publicité –

Portant une jupe orange et blanche et un bustier assorti, Kylie a gagné l’acceptation, les éloges et le désir de ses légions d’adeptes depuis son introduction.

S’adressant à Instagram pour télécharger les clichés, Kylie a légendé les photos avec l’annonce très simple: « Happy Friday », avec un emoji orange au centre sur son Instagram Handle @kyliejenner

Les fans se sont retrouvés avec leurs mâchoires s’ouvrant avec de nombreuses remarques sur sa silhouette impressionnante dans la section des commentaires avec un type: « Bombasse » aux côtés des emojis de feu.

Pose de «butin 3D» de Kylie Jenner sur Instagram

Alors que beaucoup d’autres ont été attirés par sa rectale, avec un seul passionné commentant: « Appelez ça un butin 3D parce que vous pouvez le voir de toutes les dimensions. »

Un autre fan a exprimé sa préoccupation face à la pose exercée par la star de télé-réalité: « Vous allez vous casser la colonne vertébrale. »

Et un autre passionné a exprimé son incrédulité absolue, écrivant: « Je ne réalise même pas cette femme qui est-ce? »

Kylie posait dans le jardin arrière de sa nouvelle maison qu’elle a récemment prise pour 29 millions de dollars.

La propriété de 7 chambres, 14 salles de bain, possède beaucoup d’espace extérieur – en dehors du terrain avec des palmiers, des courts de tennis et une piscine.

– Publicité –