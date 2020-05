Microsoft Surface Laptop 4 Date de lancement, spécifications, prix, fonctionnalités et autres détails

– Publicité –



Les consommateurs à la recherche du prochain Microsoft Surface Laptop 4 auront le choix des processeurs Intel Tiger Lake-U et AMD Ryzen 4000 les plus en vogue, selon un test de référence. Et selon les premières spécifications divulguées, le prochain ordinateur portable de Microsoft pourrait constituer une menace sérieuse pour ses rivaux comme le nouveau MacBook Air 2020.

Consommateur Twitter @_rogame a publié une capture d’écran du test 3DMark 11, qui diffuse pour afficher les scores des images d’un processeur Intel Tiger Lake-U à 2,7 GHz, qui comprend une augmentation des cœurs d’horloge de 4,3 GHz et huit threads. L’évaluation Surface Laptop 4 semble également avoir 16 Go de RAM et un disque dur de 256 Go.

Choix de puce dans Microsoft Surface Laptop 4

Cela indique que Microsoft est sérieux au sujet de la production d’un système qui offre des performances dans une conception, dans le cas où l’ordinateur portable 4 est livré avec des puces Intel.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles les nouveaux processeurs AMD Ryzen 4000 seraient également proposés par le Surface Notebook 4. Encore une fois, cela implique que l’ordinateur portable de Microsoft pourrait bénéficier de la technologie la plus récente, obtenir un appareil.

De plus, cela indique que Microsoft offrira un choix entre AMD et Intel. À l’origine, les puces Intel étaient simplement utilisées par l’appareil Surface de Microsoft, mais depuis l’année dernière, Microsoft a commencé à publier des configurations avec des puces AMD – un coup majeur pour son fabricant de CPU.

Rumeurs sur le processeur de Microsoft Surface Laptop 4

Comme ce ne sont encore que des rumeurs, nous ne serions pas surpris d’observer le Surface Laptop 4 au cours de cette année civile, et s’il vient effectivement avec les derniers et meilleurs processeurs pour téléphones portables d’Intel et d’AMD, alors nous pourrions être dans un vrai régal.

Bien que la fuite ne soit pas prise en charge, des rumeurs ont également circulé selon lesquelles le Laptop 4 arriverait avec le processeur AMD Ryzen 4000. L’une ou l’autre pourrait être une amélioration significative du Surface Notebook 3, qui est disponible avec une puce Intel Core i5 ou i7 (pour la version 13 pouces) avec un processeur AMD Ryzen 5 ou Ryzen 7 pour le modèle 15 pouces.

Spécifications et caractéristiques

Lors de notre examen de Microsoft Surface Laptop 3, nous avons été déçus par les performances de la puce AMD Ryzen 5 3580U dans notre unité de 15 pouces. Le Surface Laptop 4 pourrait également aider Microsoft à mieux concurrencer Apple, car nos amis de Laptop Mag ont trouvé le processeur Intel Core i5 de 10e génération du nouveau MacBook Air pour fournir des performances décevantes par rapport à la concurrence.

Écran tactile Orateur Bouton marche Caméra infrarouge Caméra frontale Lumière d’intimité avant Microphone avant Mini DisplayPort USB 3.0 Port de chargement Emplacement pour carte MicroSD Stylo

En fonction de la date de lancement de ce Surface Notebook 3, nous ne nous attendons pas à voir le Surface Laptop 4 arriver sur les tablettes avant cet automne. Mais avec la pandémie de coronavirus affectant tous les aspects de la vie, nous ne serions pas surpris de constater un retard dans la sortie du bloc-notes de Microsoft.

Prix ​​prévu de l’ordinateur portable Microsoft Surface 4

Actuellement sur le site de Microsoft, le Surface Laptop 3 est proposé au prix de départ de 999 $ pour le modèle 13,5 pouces avec le processeur Intel Core i5, un disque dur de 128 Go et 8 Go de RAM. La version commence également à 999 $ en utilisant la puce AMD Ryzen 5 3580U, 8 Go de RAM et un disque dur de 128 Go.

