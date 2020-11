Maruti Baleno obtiendra bientôt une variante Turbo

De nouveaux rapports suggèrent que Maruti Baleno obtient une édition spéciale ou une variante turbo essence pour rivaliser avec la Hyundai i20 2020.

La Hyundai i20 2020 a été récemment lancée en Inde, avec des tonnes de mises à niveau et de changements. Certains des plus gros changements viennent sous le capot, où il reçoit un nouveau moteur turbo-essence trois cylindres de 1,0 litre. Le moteur est capable d’offrir 120 PS et 175 Nm de couple maximal, ce qui en fait la berline la plus puissante d’Inde.

Avec ces chiffres, la i20 est encore plus puissante que la Volkswagen Polo TSI de près de 12 ch. Les couples de couple de ces deux berlines sont les mêmes, à 175 Nm. Voyant cela, d’autres fabricants ont décidé d’intensifier leur jeu. Alors que Tata sortira bientôt l’Altroz ​​Turbo, on dirait que Maruti prévoit également la même chose.

De nouveaux rapports des médias suggèrent que Maruti Baleno pourrait récupérer son moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre. Il a été abandonné il y a plus d’un an en raison d’une faible demande. En outre, le moteur a été entièrement importé du Japon, ce qui a rendu son prix plus élevé que celui du diesel Baleno. Il a produit environ 100 PS et 150 Nm de couple de pointe, associé à un bâton manuel à 5 ​​vitesses.

De plus, des modifications spécifiques ont été apportées au Baleno RS en termes de tenue de route et de freinage. Voyant l’augmentation soudaine de la demande de moteurs turbo-essence et la tendance continue des fabricants à introduire de petits moteurs turbo, Maruti et d’autres constructeurs automobiles laissés de côté travaillent à la hausse. Hyundai et Volkswagen sont les leaders des voitures à essence turbo.

D’autres rapports suggèrent également que Maruti Baleno pourrait simplement obtenir une variante plus sportive avec un kit carrosserie, des jupes et différentes jantes en alliage. Cela pourrait être fait simplement pour offrir ce quotient de style sportif et rien d’autre. Pendant ce temps, Maruti devrait également obtenir bientôt une variante au GNC, car la société prévoit de remplacer le besoin de moteurs diesel par un kit GNC.