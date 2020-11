Alton Brown a déclaré qu’il votait pour le républicain et que les gens en étaient contrariés

Le gars de la cuisine populaire à la télévision, Alton Brown, est intervenu un peu lundi soir lorsqu’il a admis aux 4,5 millions de ses abonnés Twitter qu’il était un républicain de longue date. Bien qu’il ait exprimé en des termes non équivoques un mépris considérable pour Trump, Brown se qualifie toujours de conservateur même à ce stade tardif de 2020.

Brown a tweeté: «J’ai voté républicain presque toute ma vie. Je me considère comme un conservateur. Je veux croire qu’il y a encore des gens ‘très bons’ des deux côtés de l’allée mais… si les dirigeants du #GOP ne sortent pas leur nez collectif du cul de cet homme, nous aurons des mots.

J’ai voté républicain presque toute ma vie. Je me considère comme un conservateur. Je veux croire qu’il y a encore des gens «très bons» des deux côtés de l’allée mais… si #GOP les dirigeants ne sortent pas leur nez collectif du cul de cet homme, nous allons avoir des mots. – Alton Brown (@altonbrown) 9 novembre 2020

Beaucoup de gens, sans surprise, n’étaient pas totalement amoureux de l’aveu de Brown, même s’il est opposé à Trump. Avec beaucoup de ces fans – d’anciens fans maintenant, peut-être – soulignant que l’agenda républicain n’était pas exactement efficace ou particulièrement édifiant avant l’arrivée de Trump.

Voici un échantillon des réponses frustrées.

en 2021, il faut donner plus de respect à Guy Fieri. Il n’aurait jamais tweeté ça. https://t.co/XfJ98iJkuJ – Brittny Pierre (@ sleep2dream) 10 novembre 2020

Eh bien, cela craint https://t.co/0Iy1vI4aja – Casey Johnston (@caseyjohnston) 10 novembre 2020

Il n’y a pas de bons républicains, seulement des conneries avides et les gens à qui ils mentent – Jon Rosenberg🌮🥦 (@jonrosenberg) 10 novembre 2020

Hé Alton, beaucoup de gens vous entraînent ici, probablement à juste titre, mais je vais discuter avec vous ici: pouvez-vous me dire les cinq principales raisons pour lesquelles vous avez voté républicain la plupart de votre vie? – K. Thor Jensen (@kthorjensen) 10 novembre 2020

Je regrette chaque minute que j’ai passée à regarder votre émission de télévision. FOH. – pas de justice, pas de paix (@nandelabra) 10 novembre 2020

mais, mais… ils ne croient pas à la science. comment pouvez-vous voter R? – Adrianna Adarme (@acozykitchen) 10 novembre 2020

Chérie, tu as un jour de retard et à peu près un dollar à court. – Tom Maxwell (@universalshow) 10 novembre 2020

Pour un gars qui a fait une émission entière basée sur la science, vous avez certainement montré beaucoup de soutien à la fête avec rien d’autre que du mépris. – Kyle 🌱 (@KylePlantEmoji) 10 novembre 2020

Alton Brown était légitimement la première personne qui m’a fait vraiment réfléchir à comment, pourquoi et ce que je cuisinais et à élargir mes horizons en essayant de créer de nouvelles choses.

Pour apprendre, il a voté pour toujours pour les gens qui me détestent, une personne queer, toute sa vie lui fait très mal. – Dre | Les vies noires comptent (@ Swandre3000) 10 novembre 2020

Alton Brown a déclaré que les homosexuels avaient le droit de saumurer mais pas le droit de se marier. https://t.co/47S8wzkrqx – Grace Christmas 🎄☃️🎄 (@GraceGThomas) 10 novembre 2020

Alton Brown ne tweet plus jamais de défi https://t.co/GO22MUEtpW – noah, un bibimperson (@noahreservation) 10 novembre 2020

brut – Je bénis les pluies de Castamere (@Chinchillazllla) 10 novembre 2020

L’allégeance politique de Brown n’est en fait pas si surprenante – bien qu’il n’ait pas souvent été ouvertement politique en public, ce n’est un secret pour personne qu’il est extrêmement religieux et aime exercer ses droits du deuxième amendement.

La raison pour laquelle les gens sont contrariés par le tweet de Brown «J’ai voté républicain presque toute ma vie», au cas où ce ne serait pas clair, est le fait que Brown se considère toujours comme un républicain conservateur. Plutôt que, disons, de regarder la situation au cours des quatre dernières années avec Trump et de décider d’abandonner cette affiliation politique, Brown semblerait s’y tenir – juste moins Trump.

Mais même avant Trump, les républicains se sont opposés aux droits des LGBTQ et aux droits reproductifs des femmes, ont vidé la loi sur le droit de vote, plongé les États-Unis dans des guerres sans fin au Moyen-Orient, etc. Ces fans de Brown ci-dessus sont frustrés qu’il ait accepté ces choses et soit resté républicain, et même maintenant se classe comme conservateur.

Cela dit, Brown se penche peut-être plus généralement vers la gauche maintenant que ce tweet ne l’indiquerait. Lundi soir, Brown s’est également plaint des sénateurs sortants de Géorgie, David Perdue et Kelly Loeffler, qui doivent tous deux faire face au second tour des élections contre les challengers démocrates pour le contrôle du Sénat.

Ma famille est en Géorgie depuis au moins 5 générations. Je possède plusieurs entreprises en Géorgie. J’emploie des Géorgiens. Ma maison est la Géorgie. Et mes sénateurs m’embarrassent, moi et l’État qu’ils sont censés représenter. @sendavidperdue et @SenatorLoeffler Je te parle. – Alton Brown (@altonbrown) 9 novembre 2020

Donc au moins, Trump n’est pas le seul républicain que Brown n’aime pas.