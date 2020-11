La signature d’Orta de 1,5 million de livres sterling partage ses regrets concernant l’échec du sort de Leeds – .

in

L’ancien attaquant de Leeds United, Marcus Antonsson, admet que la vie à Elland Road est devenue un peu «gênante» pour lui à l’été 2018 au milieu de l’arrivée de Marcelo Bielsa, s’adressant à VG.

Quand les gens disent que les antécédents de Victor Orta en tant que directeur du football de Leeds sont, eh bien, mixte, ils font généralement référence à des signatures comme celle-ci.

L’Espagnol mérite un énorme crédit pour le rôle qu’il a joué en attirant des joueurs comme Bielsa et Rodrigo Moreno dans le West Yorkshire, mais Antonsson est l’une des nombreuses recrues d’Orta qui n’a pas réussi à faire impression après avoir déménagé en Angleterre d’une ligue européenne « moindre ».

L’attaquant suédois a marqué 20 fois en 42 saisons à Kalmar FF mais, après avoir scellé un transfert de 1,5 million de livres sterling à Leeds, n’a touché le filet qu’une seule fois en 16 matches de championnat.

Une période de prêt chez Blackburn Rovers a également été décrite comme «hasardeuse».

Et une fois que Malmo a offert à Antonsson un retour en Scandinavie il y a deux ans, un départ soudain s’est avéré la bonne chose pour toutes les personnes impliquées.

«Mon développement à Leeds a été stoppé par des blessures», dit Antonsson, qui se demande ce qui aurait pu être.

«Vous apprenez beaucoup (dans un autre pays), et il est utile de sortir de la Scandinavie et de faire tester votre football en Angleterre. Je sentais que je me développais en Angleterre.

«Bielsa est venu (à Leeds) juste après mon départ et c’était un peu gênant de ne pas avoir eu la chance de me montrer devant lui. Vous ne savez pas, peut-être qu’il avait pensé que j’étais très bon. Mais vous ne pouvez pas regarder en arrière.

Comme Mateusz Klich vous le dira, presque tous les joueurs ont reçu une table rase de Bielsa. Klich avait été prêté par son prédécesseur Thomas Christiensen mais est immédiatement devenu un membre clé du onze de départ argentin.

Vous pouvez donc comprendre pourquoi Antonsson se demande à quel point sa vie aurait pu être différente s’il avait eu la chance d’attirer l’attention de Bielsa.

