Marty Scurll dit que ROH pendant une pandémie serait si irresponsable

Lorsque la pandémie de coronavirus a provoqué des commandes de séjour à domicile dans tout l’État à travers le pays, cela a signifié la fin de la plupart des émissions de catch indépendant. Pour les grandes entreprises, cependant, il y avait d’autres options. La WWE et l’AEW se sont précipitées pour pré-enregistrer du matériel pendant qu’elles trouvaient quoi faire ensuite. Avant longtemps, la WWE a obtenu une exemption spéciale de la Floride pour fonctionner comme une entreprise essentielle. AEW retournera en Floride pour profiter de la même exemption le mois prochain. Mais pour Ring of Honor, selon Marty Scurll, c’était une autre histoire.

Sur leur podcast inaugural ROH Strong, tel que transcrit par 411 Mania, le booker en chef et star de renom Marty Scurll a expliqué comment la pandémie avait stoppé les émissions prévues du Ring of Honor Past vs. Present et du 18e anniversaire. « Au début, je pense que tout le monde était en quelque sorte, vous savez, comme » Oh non, nous devrions toujours diriger les spectacles. Nous avons beaucoup de fans qui courent de loin et tous les lutteurs voyagent ou autres « , a déclaré Scurll. « Mais au fur et à mesure que l’événement se déroulait au cours de la journée et que de plus en plus de choses continuaient à sortir, rapidement les gens, vous savez – les idées ont changé en: » Oh, en fait, ce n’est peut-être pas une bonne idée de diriger ce spectacle. » Et je pense que quand ils ont dit: « D’accord, nous allons en lock-out », j’étais juste comme « les gars, nous ne pouvons pas courir » – ça m’a brisé le cœur, mais j’ai dit: « nous ne pouvons pas exécuter ces spectacles C’est bien plus grand que la lutte professionnelle, ce serait tellement irresponsable de notre part de diriger une émission de lutte et de mettre la santé de nos fans en danger, ainsi que notre talent et la santé de notre personnel. Et finalement, la décision a été prise que vous savez, ce ne serait vraiment pas une bonne idée d’organiser ces émissions. «

Scurll dit qu’il a lutté contre la décision (sans jeu de mots) parce que c’était la première série de grands spectacles sous sa surveillance et aussi parce qu’il « voulait tellement que ces spectacles se produisent. Mais finalement, cela ne valait pas la peine de mettre la vie des gens à risque. Nous devons être responsables, nous devons prendre des décisions intelligentes. Donc non, oui, la décision a été prise, « D’accord, nous devons l’annuler. »

En fin de compte, Scurll a décidé que cela ne valait même pas la peine d’organiser des spectacles dans des arènes vides, à la fois parce qu’un spectacle comme Passé contre Présent devrait se produire devant une foule, et aussi pour la santé de tous. « Nous avons en fait filmé une poignée de matches sans fans avec certains des talents qui étaient là, juste pour voir à quoi cela ressemblerait et si nous pouvions en faire quelque chose », a déclaré Scurll. « Mais je ne voulais pas, en particulier avec ce spectacle Passé contre Présent, je ne voulais pas que ces gars qui n’ont pas lutté pour Ring of Honor depuis des années ou qui sortent de leur retraite aient à les mettre à l’épreuve devant aucun fan. C’est quelque chose de spécial, alors gardons ce concept pour que nous puissions à nouveau fonctionner correctement. Et en plus, je ne voulais pas de catcheurs qui ne soient pas encore partis, je ne voulais pas qu’ils fassent le voyage s’ils n’avaient pas à le faire. C’était comme: « Ça ne vaut pas la peine que vous veniez de cette façon et Dieu interdise que quelque chose vous arrive. » Je me disais: « Nous ne pouvons pas. » «

Cela a dû être une décision difficile à prendre pour Scurll. Avec le soutien du puissant empire Sinclair, Ring of Honor aurait sûrement pu pousser à continuer de produire des spectacles, même dans des bâtiments vides. Mais ils ont pris la décision de mettre la sécurité de leurs talents et de leur personnel au premier plan, et c’est quelque chose que vous n’avez qu’à respecter.

