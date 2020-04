La Ford Mustang de nouvelle génération devient hybride et c’est très excitant!

La Ford Mustang devrait changer de génération en 2022 et le modèle de nouvelle génération sera propulsé par un moteur V8 hybride à quatre roues motrices. De nombreux moments passionnants nous attendent.

Ford avait annoncé il y a quelque temps son intention d’avoir jusqu’à 18 modèles hybrides doux ou entièrement hybrides d’ici 2022. Alors que de nombreux modèles de la gamme Ford auraient un sens en tant qu’hybrides, le sort des Ford Mustang grondantes n’est pas différent. La tentative de Ford de passer au vert hybridera également inévitablement le coupé sport Mustang. La Ford Mustang devrait changer de génération en 2022 et les pony cars de nouvelle génération seront dotées d’un groupe motopropulseur V8 hybride et d’une transmission intégrale.

La Ford Mustang de nouvelle génération est hybride avec quatre roues motrices.

L’idée d’une Mustang hybride n’est pas si mauvaise que ça et si la voiture de sport à moteur thermique doit survivre, elle doit vraiment être hybride car c’est la voie inévitable. Les meilleures hypercars de la dernière décennie – la sainte trinité – étaient toutes des hybrides et le monde les aimait. Vous pouvez également vous attendre à beaucoup d’une Mustang hybride. En fait, Ford avait des plans pour la même chose depuis 2017 et prévoyait en fait de commercialiser une Mustang hybride d’ici 2020.

Cependant, le constructeur automobile se concentrant sur le SUV électrique Mach-E inspiré de la Mustang, le plan a finalement été abandonné. ayant atteint cet objectif maintenant, Ford est maintenant de retour sur la bonne voie avec la voiture poney d’origine. Avec la voiture de nouvelle génération, Ford s’en tiendra à son moteur V8 propulsant les roues arrière et il y aura deux moteurs électriques sur l’essieu avant. Cela donnera effectivement à la voiture quatre roues motrices et éventuellement une vectorisation du couple. Les moteurs électriques aideront à améliorer le rendement énergétique dans des conditions de conduite normales et augmenteront les performances lorsqu’ils seront utilisés sur la piste.

La nouvelle Mustang sera basée sur la plate-forme CD6 de Ford, ce qui signifie qu’elle conservera probablement sa configuration à quatre places. Cependant, contrairement au Mach-E qui est clairement plus axé sur la technologie et les gadgets, nous espérons que la nouvelle Mustang est plus orientée vers le conducteur et avec moins d’attention sur les fonctionnalités d’infodivertissement et l’assistance au conducteur atténuée. Ce que nous sommes vraiment ravis de voir, c’est comment la voiture poney de nouvelle génération se révèle en termes de design, car cela a été une caractéristique emblématique de la Mustang depuis sa création.

Nous sommes définitivement très enthousiasmés par la Mustang hybride et depuis que la Mustang est devenue disponible dans le monde en 2015 en dehors des États-Unis, elle a vraiment gagné en popularité auprès des fans. En Inde, Ford vend actuellement la génération S-550 de la Mustang pour un prix de Rs 74,61 lakh. Étant donné que la Mustang vendue dans le monde entier sera disponible en conduite à droite, nous pourrions voir la Mustang S650 sur nos côtes dans les années à venir.