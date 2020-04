Comment Gotham serait différent sous son manteau

Nightwing in Dark Nights: Métal # 3 Crédit: DC



Scott Snyder a déclaré publiquement qu’il avait fini d’écrire Batman, au moins dans des projets solo.

Lors d’une conférence Web du lundi Q & A Snyder a mené avec un petit groupe de fans au profit de la Hero Initiative, l’auteur de la prochaine Death Metal et ancien Homme chauve-souris L’écrivain a révélé qu’il allait probablement devenir l’auteur d’un projet spécial impliquant le premier Robin de Bruce, Dick Grayson.

Interrogé par un fan si nous pouvions faire une histoire de la «première année» avec un autre membre de la famille Bat en plus de Batman, qui choisirait-il, Snyder a répondu: «C’est drôle, tu devrais demander.

Il a ensuite parlé en détail de quelque chose qu’il a mentionné publiquement auparavant – qu’il est en train de lancer un Nightwing histoire à DC qu’il a appelé « une vue complète de la carrière complète de Dick et ce qui fait de lui un détective très différent de Bruce. »

Snyder a expliqué qu’il aimait écrire pour le personnage pendant son Detective Comics courir et voulait raconter plus d’histoires avec lui pendant que Dick était Batman, mais a expliqué que DC a ramené Bruce et a fait « Court of Owls » et il n’a jamais pu revenir vers lui malgré le vouloir depuis longtemps.

« Il est le personnage que plus que quiconque dans la famille Bat porte son cœur sur sa manche », a déclaré Snyder, expliquant son admiration pour le personnage. « Ce n’est pas le meilleur détective d’un point de vue empirique, mais c’est le meilleur détective émotionnel de tous les anciens Robins, à mon avis. C’est quelqu’un qui comprend la psychologie humaine; il comprend l’empathie. Il y a des mystères que Bruce ne ferait pas aussi bien comme Dick et he [Dick] obtient parfois un raccourci en termes de personnes qui le considèrent comme Batman-light. «

« Mais je ne pense pas à lui de cette façon », a-t-il poursuivi. « Je pense à lui plus comme quelqu’un avec des compétences très différentes en tant que détective et Gotham aurait l’air très différent sous son manteau. »

Et c’est de cela qu’il s’agit dans l’histoire de Nightwing: Dick reprend le flambeau après que Bruce et son histoire aient examiné «comment il dirige Gotham différemment».

« Je suis ravi de le faire et il semble que j’aurai l’occasion », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ne précise pas si ce serait pendant ce projet ou s’il pensait simplement à haute voix, Snyder a également déclaré qu’il aimait Chuck Dixon. Robin: première année et les débuts de Grant Morrison de ses histoires de Dick en tant que Batman, et il veut faire une histoire de la première année de Dick à chaque phase de sa carrière et qu’il aimerait faire quelque chose avec lui en commençant comme Nightwing.

Snyder n’est que l’une des douzaines de créateurs qui participent aux conférences Web en direct de Hero Initiative pour les fans de Zoom afin de collecter des fonds pour les créateurs de bandes dessinées ayant des besoins médicaux ou financiers.

