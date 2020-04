Actualités NRL | Calendrier de l’origine 2020, Kevin Walters veut un changement permanent

L’entraîneur du Queensland, Kevin Walters, a demandé à l’État d’origine d’avoir un domicile permanent à la fin de la saison de la LNR, affirmant que cela supprimerait les perturbations annuelles causées aux clubs.

La série interétatiques de cette année est prévue pour trois week-ends successifs en novembre, à la suite d’une grande finale du 25 octobre qui a été inscrite dans un calendrier révisé en réponse à la pandémie de coronavirus.

Il offrira une finition culminante à la saison et Walters pense que cela vaut la peine d’être considéré comme un appel au rideau chaque année pour la ligue de rugby.

La compétition réduite de 20 rounds a également captivé l’imagination de l’ancienne star des Broncos de Brisbane, qui estime que la LNR a la possibilité d’évaluer les avantages d’une saison plus courte.

Kevin Walters après State of Origin III l’an dernier. (AAP)

« Pour moi, cela ouvre tellement de voies avec une saison consécutive de NRL et ensuite dans Origin », a déclaré Walters à Fox League Live.

Queensland contre Nouvelle Galles du Sud State of Origin 2020: Round 1 Adelaide Oval – Mercredi 3 juin, 10 h 10 Nouvelle Galles du Sud contre Queensland State of Origin 2020: Round 2 Stade ANZ – Dimanche 21 juin, 9h50

« Les clubs obtiennent leurs joueurs (sinon), cela met un énorme trou dans la compétition depuis huit semaines. Nous avons essayé de ressusciter cela avec le match du dimanche qui réduit le temps que nos joueurs de l’État d’origine sont loin de leurs clubs et ont eu quelques Succès.

« Mais cela ressemble à une mine d’or pour moi. »

Walters a déclaré que les meilleurs joueurs du jeu seront en pleine forme et en pleine forme dans le sillage immédiat des matchs à élimination directe de la LNR, ce qui signifie qu’une série Origin de haut niveau peut être attendue.

Cela créera un nouveau défi pour Walters et son homologue NSW Brad Fittler en termes de préparation de la série.

« C’est un scénario différent pour NSW et Queensland de se mettre en tête mais je suis sûr que les joueurs, les fans et tous ceux impliqués dans State of Origin peuvent s’adapter aux conditions qui nous sont imposées. »

