Mark Wahlberg Movie Joe Bell Recut, à venir au cinéma en 2021 – / Film

Après le tournage Spenser confidentiel pour Netflix, nominé aux Oscars Mark Wahlberg a fait un bref détour du genre d’action pour faire Bon Joe Bell, un film inspiré de l’histoire vraie d’un homme qui a traversé le pays pour mener une croisade contre l’intimidation. Le film a été diffusé sur le circuit des festivals de cinéma et a reçu des critiques médiocres (y compris de notre part à / Film), mais Solstice Studios l’a depuis réédité, lui donnant le nouveau titre de simplement Joe Bell, et le sortira en salles en février 2021, à temps pour participer à cette saison de récompenses très étrange.



Solstice Studios, la société qui a sorti le film d’action Russell Crowe Déséquilibré plus tôt cette année, acquis Bon Joe Bell au Festival international du film de Toronto en septembre, et ont depuis renommé et recoupé le film en vue d’une prochaine sortie en salles. Voici le synopsis officiel:

Avec un message opportun sur la tolérance, l’unité et la prise en compte de nos différences, Joe Bell est basé sur la puissante histoire vraie d’une petite ville, le père de la classe ouvrière (Wahlberg) qui se lance dans une promenade en solo à travers les États-Unis pour mener une croisade contre l’intimidation après son fils adolescent gay, Jadin (Reid Miller) est tourmenté au lycée. Joe parcourt une étendue à couper le souffle allant de l’Oregon à New York, livrant un simple message de tolérance du point de vue d’un père, dans l’espoir d’atteindre ceux qui pourraient être ouverts à l’entendre de quelqu’un comme eux. Confronté à de nombreuses difficultés, Joe nous montre en fin de compte tout ce que vous pouvez faire la différence si vous ne le faites qu’une étape à la fois.

Connie Britton et Gary Sinise co-star, et le film est écrit par Diana Ossana et Larry McMurtry, l’équipe de rédaction lauréate d’un Oscar de montagne de Brokeback. (McMurtry est aussi le romancier derrière le formidable western Colombe solitaire, qui a été transformé en une mini-série acclamée avec Robert Duvall et Tommy Lee Jones que tout le monde devrait regarder.) Cary Fukunaga (Vrai détective, Pas le temps de mourir) était une fois aligné pour diriger ceci, mais il a finalement fini par prendre un rôle de producteur; le film a été réalisé par Reinaldo Marcus Green (Monstres et hommes et le prochain Roi Richard).

Mark Gill, le président de Solstice Studios, dit que le film «a maintenant atteint son plein potentiel» après leur révision, et ils espèrent vraiment profiter de son potentiel de récompenses: ils ont embauché la centrale des Oscars Diane Warren pour écrire une nouvelle fin originale titre de la chanson, alors attendez-vous à une nomination superficielle pour cela, si rien d’autre.

La nouvelle coupe de Joe Bell arrivera dans les salles le 19 février, 2021.

