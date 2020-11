L’artiste accélère le rendu en déplacement avec l’ordinateur portable NVIDIA RTX

Pas de déplacement pour le travail? Pas de problème – du moins pas pour le concepteur de personnages Furio Tedeschi.

Tedeschi a travaillé sur des films comme Transformateurs et Bumblebee: le film, ainsi que des jeux comme Effet de masse: Andromède de Bioware. Actuellement, il travaille sur le prochain Cyberpunk 2077 jeu vidéo.

Pas étranger au travail en voyage, Tedeschi va souvent d’un endroit à l’autre pour ses projets. Il a donc toujours été familiarisé avec l’utilisation d’un poste de travail capable de suivre sa mobilité.

Mais lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, le voyage s’est arrêté. Tedeschi avait un poste de travail installé à la maison, il s’est donc rapidement adapté au travail à distance. Cependant, il ne voulait pas être enchaîné à son bureau et il voulait un appareil mobile capable de gérer la complexité de ses créations.

Avec le Lenovo ThinkPad P53 accéléré par le GPU NVIDIA RTX 5000, Tedeschi obtient la vitesse et les performances dont il a besoin pour gérer des scènes massives et rendre des graphiques en temps réel, peu importe d’où il travaille.

RTX-tra Boost pour le travail de rendu à distance

L’un des plus grands défis auxquels Tedeschi a été confronté était la migration de projets, qui contenaient souvent des scènes lourdes, de son poste de travail de bureau vers une configuration mobile.

Il réduisait la taille des fichiers et les rendus car son ancien ordinateur portable ne pouvait pas exécuter des flux de travail graphiques complexes. Mais avec le portable RTX, Tedeschi a assez de puissance pour migrer rapidement ses scènes sans rien ralentir. Il n’a plus besoin de réduire la taille des scènes car le RTX 5000 peut facilement les gérer en pleine qualité dans les applications créatives qu’il utilise pour travailler sur des scènes.

«L’ordinateur portable RTX a rendu le travail en déplacement très confortable pour moi, car il contient suffisamment de puissance pour gérer même certaines des scènes les plus lourdes que j’utilise pour les concepts», a déclaré Tedeschi. «Maintenant, je me sens à 100% à l’aise en sachant que je peux travailler sur des rendus lorsque je recommence à voyager.»

Avec le Lenovo ThinkPad P53 alimenté par RTX, il obtient une vitesse et des performances similaires à celles de sa station de travail à la maison. L’ordinateur portable permet à Tedeschi de voir les modèles et les scènes de chaque vue, le tout en temps réel.

En ce qui concerne son style artistique, Tedeschi aime se concentrer sur la forme et les formes, et il utilise des applications comme ZBrush et KeyShot pour créer ses créations. Après avoir utilisé la station de travail mobile alimentée par RTX, Tedeschi a connu des améliorations massives du rendu avec les deux applications.

Avec KeyShot en particulier, le rendu GPU «saute plus vite et donne un retour instantané à travers le point de vue du rendu», selon Tedeschi.

Les flux de travail plus rapides, combinés à la possibilité de voir ses concepts s’exécuter en temps réel, permettent à Tedeschi de choisir de meilleurs angles et un meilleur éclairage et de se rapprocher de donner vie à ses idées dans une image finale. Cela se traduit par un temps de préparation réduit, des productions plus rapides et encore moins de stress.

Avec Keyshot, ZBrush et Photoshop fonctionnant tous en même temps, la batterie de l’ordinateur portable dure jusqu’à deux heures sans être branché, de sorte que Tedeschi peut facilement entrer dans le flux créatif et travailler sur des conceptions de n’importe où dans sa maison sans être distrait.

En savoir plus sur Furio Tedeschi et les stations de travail mobiles alimentées par RTX.