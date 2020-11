Mark Taylor dit que David Warner et Aaron Finch pourraient être le plus grand couple d’ouverture de l’histoire de l’ODI

L’ancien capitaine australien Mark Taylor a déclaré que David Warner et Aaron Finch ont la chance d’être le plus grand couple d’ouverture de l’histoire du pays.

Warner et Finch ont poursuivi leur début prolifique cet été, en rassemblant 142 pour le stand d’ouverture dans le deuxième ODI, après 156 dans le match d’ouverture de la série vendredi.

Le duo est maintenant la huitième paire d’ouverture la plus réussie de l’histoire de l’ODI en termes de points, avec 3638 points en 70 manches ensemble pour une moyenne de 52,72.

Le stand du siècle dans le deuxième ODI était le 12e ensemble de Warner et Finch, pour accompagner 14 demi-siècles.

Le partenariat de dimanche signifie que Warner et Finch sont sur le point d’éclipser la deuxième paire d’ouverture la plus prolifique de l’ODI, Adam Gilchrist et Mark Waugh, qui ont totalisé 3853 points en 93 manches ensemble entre 1998 et 2002.

David Warner et Aaron Finch ont réalisé 142 pistes pour la tribune d’ouverture dans le deuxième ODI (Getty)

Alors que le partenariat de Gilchrist avec Matthew Hayden a donné 5372 courses, derrière seulement le duo d’ouverture légendaire de l’Inde de Sourav Ganguly et Sachin Tendulkar, Taylor pense que Gilchrist et Waugh étaient la meilleure paire d’ouverture de tous les temps en Australie.

Taylor pense qu’il existe des similitudes entre la paire emblématique et les ouvreurs actuels de l’Australie.

« Ils sont certainement dans la conversation comme notre meilleure paire d’ouverture d’un jour », a-t-il déclaré. Grand monde du sport.

« J’ai toujours pensé en regardant les combinaisons d’ouverture de l’Australie que le meilleur que nous ayons jamais eu est (Adam) Gilchrist et Mark Waugh. Ce sont les deux meilleurs que j’ai vus jouer ensemble et je pense que Finch et Warner sont certainement là-dedans. conversation.

« C’est une combinaison différente, mais d’une certaine manière il y a aussi des similitudes. La combinaison gauche-droite, Warner, on pourrait dire, est un joueur similaire à Gilchrist en ce sens qu’il est explosif et frappe de bonnes balles pour quatre.

Taylor dit que Mark Waugh (à gauche) et Adam Gilchrist (à droite) sont le plus grand couple d’ouverture ODI d’Australie (Getty)

« Je ne suis pas sûr que vous puissiez comparer Finch à Mark Waugh, je pense que Mark Waugh était le meilleur joueur, mais Finch à lui seul est un excellent batteur d’ouverture d’un jour.

« Ce qu’ils font, c’est un peu comme Gilly et Mark Waugh. Je pense qu’ils s’encouragent. Il y a deux jours, Finch continue d’en faire cent et Warner en avait cent écrits sur lui aujourd’hui, mais malheureusement de son point de vue un Un brillant effort sur le terrain a mis fin à ses manches beaucoup plus courtes qu’il ne l’aurait souhaité. «

Taylor pense également que la liste de frappeurs actuelle de l’Australie au format 50 ans pourrait être la meilleure de tous les temps, y compris la génération dorée des années 1990 et 2000.

« C’est certainement là-haut. Je pense à certains des meilleurs joueurs d’un jour que l’Australie ait eues, Ricky Ponting, Michael Hussey, Michael Bevan, feraient-ils partie de cette équipe? » Il a demandé.

Taylor dit que le rôle de « finisseur » est plus adapté aux joueurs explosifs comme Glenn Maxwell de nos jours (Getty)

« Ce serait difficile de les intégrer. Ponting battrait certainement à trois ou quatre ans, il serait difficile de le laisser de côté.

« Mark Waugh, où le mettez-vous? Alors les grands finisseurs comme Hussey et Bevan, remplacent-ils Glenn Maxwell? »

« Le jeu est maintenant différent. Le rôle final, qui est le rôle de Hussey et Bevan, a maintenant été porté à un nouveau niveau.

« Le rôle final est maintenant celui de Ben Stokes, Maxwell ou Hardik Pandya, tu dois marquer trois points tous les deux balles, alors que c’était toujours une course à pied. C’est un nouveau niveau maintenant. »