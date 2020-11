Patrick Wimmer de FK Austria Wien à propos des fans de SK Rapid: « C’est une pure motivation »

Patrick Wimmer s’est bien développé en tant que petit génie la saison dernière au FK Austria Wien. Cela aurait pu se passer différemment. Parce que, comme le jeune l’a récemment révélé, sa percée était également le résultat de coïncidences.

« C’était une situation étrange en fait », a déclaré Wimmer dans une interview avec weltfussball.at. Parce qu’en fait, les ailiers seraient toujours sur la route avec l’équipe nationale U19 pendant une pause internationale. Mais comme l’entraîneur des U19 Rupert Marko voulait essayer d’autres joueurs sur le parcours en novembre dernier, Wimmer est resté avec l’Autriche.

Là, il a pu avoir un aperçu de la première équipe en raison d’échecs. « J’ai été utilisé dans un match test de l’équipe de combat, même si je n’avais pas participé à une seule séance d’entraînement avec eux auparavant. J’ai ensuite joué à la mi-temps, réalisé une assez bonne performance et puis Christian Ilzer m’a dit que je serais avec le J’ai des professionnels », déclare Wimmer.

Peu de temps après, il a fait ses débuts en Bundesliga dans le derby de Vienne contre le Rapid. « C’était une sensation formidable », a déclaré Wimmer, qui a particulièrement apprécié les provocations des supporters du Rapid. « Juste au moment où vous vous échaufferez, vous serez hué sans pitié et c’est une pure motivation. La substitution était bien sûr quelque chose de très spécial, quand tout le monde vous criait dessus, c’était tout simplement génial. »

Wimmer à propos de Peter Stöger: « Nous pouvons nous considérer chanceux »

Au final, le dernier duel s’est terminé 2-2. Les buts pour les violettes ont été marqués par Manprit Sarkaria et Benedikt Pichler, qui avaient tous deux déjà joué avec les amateurs avec Wimmer. Puisque les trois ont été élevés ensemble, la transition vers les professionnels a été moins difficile, explique Wimmer. « Nous avons déjà pu jouer avec les Young Violets et ensuite nous avons pu continuer avec l’équipe de combat. Il n’y avait donc pas beaucoup de différence entre les Young Violets et l’équipe professionnelle, car les joueurs à l’offensive étaient presque les mêmes. «

Entre-temps, Peter Stöger a repris le poste d’entraîneur de Christian Ilzer chez FAK. L’ailier veut désormais se développer sous son aile. « Il a beaucoup d’expérience, a déjà travaillé avec de vraies stars de Dortmund et peut donc nous transmettre beaucoup de choses », déclare le joueur de 19 ans. « Vous avez beaucoup de conversations en tête-à-tête avec lui, il vous explique beaucoup de choses en tant qu’entraîneur et vous pouvez en emporter beaucoup avec vous parce qu’il connaît vraiment bien le football. Je pense que c’est très important pour quelqu’un en tant qu’entraîneur. On peut se considérer chanceux », ajoute le pied de page gauche.

Jusqu’à présent, Wimmer a disputé 30 matchs de compétition pour l’Autriche Vienne, dans lesquels il a contribué trois buts et cinq passes.