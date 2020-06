Mark Hamill appelle John Boyega son fils après le discours de Black Lives Matter, les fans aux yeux larmoyants disent «  vous êtes tous les deux Jedis  »

Denzel, bébé!

La seule chose que j’ai envie de regarder ces jours-ci, à part celle de Jonathan Glazer Naissance – qui, vraiment, ma race spécifique de vers du cerveau adore – est un drame criminel. Je veux un trio de crétins tenant en otage une rame de métro. Je veux que Robert De Niro fasse demi-tour à la dernière seconde pour régler un score. Je veux qu’un quatuor de femmes de Los Angeles le déclenche. La formule en jeu dans ces films de genre calme mon cerveau anxieux de quarantaine: il y a un objectif, un héros, un méchant. Plus que tout, je veux des enjeux clairement définis. J’ai regardé et revu un tas d’entre eux au cours des trois derniers mois, des noirs fumés de Columbia aux Erin Brockovich (qui est son propre type de braquage de soutien-gorge push-up). Celui auquel je reviens encore et encore est Inside Man. Le film le plus rentable de Spike Lee est toujours une câpre captivante et captivante.

Inside Man est un tour de passe-passe: le mystérieux Dalton Russell (Clive Owen) est en prison quand nous le rencontrons, et il dit allègrement au public ce qu’il est sur le point de faire. Ce n’est pas un avertissement; c’est une promesse: « Faites très attention à ce que je dis parce que je choisis mes mots avec soin et je ne me répète jamais », dit-il. (La retenue ici! Elle met le feu à toutes mes synapses, la façon dont sa certitude vire juste au-delà de la suffisance.) Russell est l’escroc; quatre minutes plus tard, nous rencontrons le détective Keith Frazier (Denzel Washington), le flic. Frazier s’inquiète de son travail pour l’argent manquant lors d’un précédent buste, et quand son partenaire (Chiwetel Ejiofor) se voient confier un vol à la Manhattan Trust Bank du centre-ville, cela semble être un cas assez grand pour lui sauver la nuque.

En ce qui concerne les vols de banque, la stratégie de Russell n’est pas nécessairement quelque chose que nous n’avions pas déjà vu dans un film de studio coûteux auparavant. Il y a des combinaisons et des lunettes de soleil sombres et une voûte menaçante. Mais il y a aussi des énigmes et des chansons de rap déployées de manière hilarante, une femme âgée irritée, une otage arrogante d’une vingtaine d’années. C’est la façon dont Spike Lee crée la tension qui fonctionne le mieux, vous Chien après-midiLe désespoir de Ocean’s Eleven‘S gloss – et ajoute ses propres idées sur cette ville. La race et l’argent (ou leur absence) peuvent influencer n’importe quoi à New York. Un flic blanc (Willem Dafoe) dépense quand il doit respecter l’autorité de Frazier. Les agents se précipitent pour attaquer l’otage de la banque Waris Ahluwalia sans autre raison que le fait qu’il porte un turban. Une femme bavarde échange des informations, mais uniquement si ses tickets de stationnement sont traités. Jodie Foster semble descendre de nulle part, un réparateur envoyé par le propriétaire super riche de la banque pour s’assurer que ses actifs secrets restent cachés. C’est New York car seul Spike Lee peut le filmer: fort, frustré, drôle. La douceur de ce film joue en sa faveur; La palette de Lee est en sourdine, mais ses idées sont tout aussi urgentes. Toutes ses meilleures impulsions (et l’une de ses pires, dans une scène sur la violence des jeux vidéo qui ressemble toujours à une conférence inutilement papa) sont exposées.

Je ne saurais trop insister sur la règle absolue de ce film. C’est rusé qu’une histoire typique de chat et de souris, où un homme mord les talons d’un autre. C’est plus compliqué qu’une paire de jumeaux fraternels de différents côtés de la loi. Russell et Frazier entrent dans une série de jeux d’esprit qui sont un plaisir à regarder se dérouler: Qui joue à qui? Qui abandonnera en premier? Ils sont égaux, intellectuellement, mais aussi opposés. Je veux que la suffisance de Russell cède autant que je veux que le désespoir de Frazier cède. Plus d’une fois, il n’est même pas clair qui était sur le coup – ou quoi exactement ils volent – seulement que les méchants sont gagnant. Cela semble cathartique de regarder en ce moment, alors que nous renversons les structures du pouvoir raciste et tenons à la flamme les mocassins des milliardaires opportunistes.

Pour être clair, l’édit est toujours d’abolir la police. Mais en attendant, tu ne regarderas pas Inside Man avec moi?

