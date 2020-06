Regardez la bande-annonce de la galerie Broken Hearts dans les salles le 17 juillet

La bande-annonce de La galerie Broken Hearts a fait ses débuts cet après-midi. Le film sera l’un des premiers à sortir en salles lors de sa réouverture mi-juillet. Les stars du cinéma Geraldine Viswanathan, Dacre Montgomery, Utkarsh Ambudkar, Molly Gordon, Phillipa Soo, Suki Waterhouse, Arturo Castro, Ego Nwodim, Taylor Hill, et Bernadette Peters. Après une rupture, Lucy, une vingtaine d’années, crée une galerie d’art avec des souvenirs de toutes ses relations passées qui deviennent un énorme succès à New York. Vous pouvez voir la bande-annonce du nouveau film ci-dessous.

Synopsis et affiche de la Broken Hearts Gallery

« Et si vous gardiez un souvenir de chaque relation dans laquelle vous avez été? LA BROKEN HEARTS GALLERY suit la toujours unique Lucy (Geraldine Viswanathan), une assistante de galerie d’art d’une vingtaine d’années vivant à New York, qui se trouve également être une thésaurisation émotionnelle. Après avoir été abandonnée par son dernier petit ami, Lucy est inspirée pour créer The Broken Heart Gallery, un espace pop-up pour les objets que l’amour a laissé derrière. Le mot de la galerie se propage, encourageant un mouvement et un nouveau départ pour tous les romantiques là-bas, y compris Lucy elle-même. «

Assez fou de voir Dacre Montgomery pas comme un intimidateur adolescent alcoolique dans les années 1980 comme il joue dans Stranger Things, mais je peux m’en tirer. Cela a l’air agréable, c’est agréable de les voir jeter des jeunes plus jeunes comme des jeunes pour un changement, ce qui prête à l’authenticité de la bande-annonce. Galerie des coeurs brisés a également l’avantage d’être le seul film vraiment frais dans les salles de cinéma pendant quelques semaines en ouverture, donc cela pourrait être un peu une percée. Idem pour les chefs de file du film, Viswanathan et Montgomery. Les deux sont à l’aube, et c’est peut-être ce qui les rend exagérés. Recherchez le film qui sortira en salles le 17 juillet.

