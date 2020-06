Good Witch Season 6 pourrait arriver sur Netflix fin 2020 ??? Cast, Plot, Trailer et SPOILERS !!!

Aujourd’hui, nous parlons d’une série télévisée diffusée en mai 2020 qui est Good Witch Season 6 produite par Whizbang Films en partenariat avec Hallmark Channel et ITV Studios. Il s’agit d’une série de comédie dramatique fantastique basée sur le téléfilm du même nom sorti le 18 janvier 2008. La première saison de Good Witch a été créée le 18 février 2015 et à partir de là, la maison de production s’est continuellement renouvelée jusqu’à la cinquième saison. . En cette année 2020, Good Witch Saison 6 sortira en mai 2020. Donc, le mois de mai déjà écoulé, il y a un total de 10 épisodes, et même le public a apprécié l’effort de créer une fantastique série télévisée. Cependant, la série est diffusée sur Hallmark Channel.

Quelle est l’histoire de Good Witch Saison 6?

Dans l’histoire, nous verrons Cassie et Sam progresser leur premier anniversaire et s’adapter à la vie de nicheurs vacants. De plus, Sam est sous pression et essaie de faire correspondre son cadeau à celui que Cassie a reçu pour leur anniversaire. Dotty et Martha se battaient pour un manoir qui appartenait autrefois à Davenport. Le couple d’influence Donovan et Abigail obtiennent des adversités dans leurs gâteries de fortune qui conduisent à la fois à une révélation surprenante et à plus de données sur l’injure qui influence leurs familles.

Cast in Good Witch Saison 6

Les personnages principaux de cette saison sont James Denton dans le rôle du Dr Sam Radford, Catherine Bell dans le rôle de Cassandra «Cassie» Nightingale avec la distribution récurrente Catherine Disher dans le rôle du maire Martha Tinsdale, Peter MacNeill dans le rôle de George O’Hanrahan, Marc Bendavid dans le rôle du maire Donovan Davenport, Katherine Barrell comme Joy Harper, Rhys Matthew Bond comme Nick Radford, Sarah Power comme Abigail Pershing, Kylee Evans comme Stephanie Borden et Scott Cavalheiro comme Adam Hawkins.

Est-ce que la série Good Witch Saison 6 sera sur Netflix?

Good Witch Saison 6 semble être la dernière saison de la série. De plus, Netflix a diffusé la saison 4 de Good Witch en juillet 2019, après la diffusion de la saison 5 de Good Witch sur Hallmark Channel. Après un certain temps, Netflix a ajouté la série Web Good Witch Season 5 pour le public en décembre 2019. Il semble que Netflix pourrait diffuser la Good Witch Season 6 avant la fin de 2020.

vidéo créditée – Hallmark Channel