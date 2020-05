Mari Winsor, gourou du Pilates et entraîneur de célébrités, décède à 70 ans – betanewsfr

Par JONATHAN LANDRUM, Jr.

LOS ANGELES (AP) – Mari Winsor, une formatrice de célébrités pour l’élite hollywoodienne qui s’est fait connaître en tant que gourou du Pilates, est décédée. Elle avait 70 ans.

La représentante de la famille de Winsor, Alison Graham, a déclaré dans un communiqué que la célèbre entraîneuse était décédée paisiblement alors qu’elle était entourée par sa famille et des amis proches chez elle mardi dans le quartier de Sherman Oaks à Los Angeles. Winsor est décédé des complications de la maladie de Lou Gehrig.

Winsor vit avec la maladie neurodégénérative progressive, la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, depuis 2013.

La petite et énergique Winsor était une danseuse vedette dans des clips musicaux dont « Smooth Criminal » de Michael Jackson et des films tels que « Roadhouse » et « Moonwalker ». Elle a sorti plusieurs DVD de fitness et dirigé plusieurs studios de Pilates dans la région de Los Angeles pour les plus grandes stars. Un petit échantillon de sa liste de clients étoilés comprenait Madonna, Steven Spielberg, Samuel L. Jackson, Sharon Stone et Miley Cyrus.

Les infopublicités de Winsor faisant la promotion de sa série Pilates présentaient des célébrités de Marisa Tomei à Vanessa Williams. Elle est co-auteure de trois livres sur le fitness qui se concentrent sur un éventail de sujets tels que la flexibilité, le maintien de la force et le Pilates pendant la grossesse.

Après le diagnostic de SLA de Winsor, elle est devenue une avocate pour aider à inspirer les personnes atteintes de la maladie. Elle a participé à plusieurs marches-bénéfices pour vaincre la maladie, dont une en 2015 qui a impliqué Cyrus qui a fait une apparition surprise pour la soutenir.