Quand la saison 5 de Money Heist sera-t-elle publiée? – Les détails du casting, du complot et du scénario

Mises à jour de la saison 5 de Money Heist: La série espagnole Heist, «La Casa de Papel» ou Money Heist, est revenue avec sa quatrième année, et ce fut une année réussie que les fans en redemandent.

L’émission a laissé un tel impact qu’elle n’est que l’une des séries les plus regardées sur Netflix. Parce qu’elle a été créée en 2017, l’émission est indiquée depuis le programme non anglais le plus regardé. Nous parlerons. Nous avons des mises à jour sur le récit de la saison 5 et des spoilers.

Voici ce que nous savons sur les spécificités de ce récit de la partie Money Heist et de la date de 5 premières. Dans l’émission, Jesús Colmenar, Sonia Martínez, Álex Pina, Esther Martínez Lobato et Nacho Manubens sont les producteurs exécutifs travaillant sous le label de Vancouver Media et Atresmedia.

La série espagnole était initialement prévue comme une série de 2 composants à sortir sur Antena 3, le système de télévision, dans lequel la première partie de 15 épisodes a été diffusée à partir du 2 mai 2017. L’émission a attiré l’attention de Netflix, qui a -a publié les épisodes le 20 décembre 2017 et a obtenu ses droits d’auteur, suivi de la première de la partie suivante le 6 avril 2018.

Quel sera le scénario de la saison 5 de Money Heist?

Compte tenu de la publication de la quatrième année, le récit de la saison est ambigu. Mais, nous pouvons toujours conclure quelques choses associées à la saison 5 de Money Heist.

Créée par Álex Pina, la pièce de théâtre à suspense pour crime de la télévision espagnole est accompagnée d’un groupe de voleurs spéciaux qui prévoient d’attaquer l’usine de Moneda et de Timbre pour effectuer le vol le plus accompli de 2,4 milliards d’euros de l’histoire de l’Espagne.

Cette fois, il semble que la série visera le tournage à être joué dans un lieu mondial en Europe, bien que les quatre composantes du spectacle aient été tournées en Espagne. De plus, un documentaire sur la série, intitulé «Money Heist: The Phenomenon», a été tourné, qui peut être dit en même temps que Money Heist Saison 4.

Dans la partie suivante, nous avons assisté à la réunion du groupe du professeur, visant à exécuter un nouveau plan de sauvetage, comme l’a informé Tokyo Rio, qui a été capturé. La saison reprendra le scénario d’où il est parti, et il sera intéressant de découvrir ce que la série a de nouveau à nous offrir. Cependant, la saison présentera bientôt une violente rencontre entre la police et les voleurs.

Depuis la quatrième saison, nous n’avons pas observé le vol de banque arriver à son terme, donc ça va durer pour une autre partie. Le professeur était concentré sur le sauvetage de Lisbonne de la police, et donc, il ne s’agissait pas principalement du vol de la Banque d’Espagne.

Mais, un épisode malheureux n’était pas prévu, bien que Nairobi soit blessé, mais il a dû faire face à nouveau car son sort allait mourir. Personne n’avait prévu qu’un caractère fondamental périrait.

Quand la saison 5 de Money Heist (La Casa de Papel partie 5) sera-t-elle publiée?



La saison 5 de Money Heist sera publiée selon les détails actuels, en avril 2021 sur Netflix. La date de sortie n’est toujours pas confirmée. La partie de la série a été supprimée sur Netflix, le 19 juillet 2019, bien que la partie soit créée à 00h01 HE sur Netflix, le 3 avril 2020.

Le cycle de fabrication de Currency Heist libère chaque partie et a filmé deux parties ensemble pendant huit semaines. À en juger par ce calendrier, l’émission devrait diffuser la sixième partie en septembre 2021 et une cinquième en décembre. Afin de mieux comprendre les mises à jour sur Currency Heist, vous pouvez vérifier ici que plus d’informations tombent.

Puisque la série sera relancée à coup sûr sans aucune incertitude, à ce moment, nous nous prononçons sur la question du renouvellement. Le cliffhanger de la saison est un motif, et l’appréciation mondiale est également considérée comme une autre raison. Money Heist est déjà disponible sur Netflix et cela aidera le spectacle à obtenir plus de saisons jusqu’à ce que le récit le permette.

Money Heist Season 5 Renewal Status: Pending (22 avril 2020)

Y a-t-il une bande-annonce pour Money Heist Part 5?

La bande-annonce de la portion de Money Heist sera probablement publiée au début de 2021. Il est possible d’avoir un aperçu de la saison 4 pour l’instant. Nous vous informerons à ce sujet.

Quel peut être le Castline of Money Heist Part 5?

Nous ne savons pas exactement qui nous allons trouver dans la partie 5, puisque la quatrième partie de Cash Heist a été publiée. La liste des acteurs n’est toujours pas révélée Bien que nous comprenions que, Úrsula Corberó comme Álvaro et Tokyo Morte comme The Professor seront probablement de retour dans la saison 5 aussi.

À la fin de la saison 3, nous avons vu Rio couché sur le fil pour protéger Tokyo, Nairobi dans le couloir de la mort et Lisbonne se faire tuer par les autorités.

Selon l’aperçu de la saison quatre, nous pouvons conclure que la saison 4 de Money Heist mettra probablement Úrsula Corberó dans le rôle de Tokyo, Álvaro Morte dans le rôle du professeur, Esther Acebo dans le rôle de Stockholm, Itziar Ituño dans le rôle de Lisbonne, Jaime Lorente dans le rôle de Denver, Rodrigo De la Serna comme Palerme, Darko Peric comme Helsinki, Herrán comme Rio et Pedro Alonso comme Berlin dans les rôles principaux. Donc, nous ne nous attendons pas à ce que le personnage revienne, Nairobi était mort en été.

Avons-nous Spoilers for Money Heist Saison 5?

La question la plus importante est de savoir comment le gang s’échappera de la Banque d’Espagne?

Le professeur a été stupéfait quand il a été retrouvé par Alicia, et aussi après beaucoup de planification, il ne peut pas tout assumer. Cependant, ce qui le distingue, c’est qu’El Professor invente et fait de nouveaux plans pour gérer la situation.

Les fans espèrent que quelque chose de même se produira dans la saison 5 de Money Heist, avec Alicia sera paralysée par le professeur ou la lavera le cerveau pour les rejoindre. Pendant ce temps, le gang est toujours coincé à la Banque d’Espagne; les voleurs peuvent s’échapper de ce point, il doit y avoir une méthode.

