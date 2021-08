Quand va sortir la saison 4 de Manifest sur Netflix ?

Manifest est une série dramatique surnaturelle qui tourne autour des passagers du vol Montego Air 828 qui réapparaît près de cinq ans après sa disparition. Bientôt, les passagers développent des capacités spéciales et cherchent des réponses concernant le phénomène mystérieux qui s’est produit pendant leur vol. Il est créé par Jeff Rake et créé pour la première fois en 2018. La série a reçu un accueil critique moyen, mais ses intrigues intrigantes et son drame interpersonnel ont captivé le public.

Cependant, plus récemment, des points d’interrogation ont été soulevés sur l’avenir de la série. Les fans craignaient de ne pas pouvoir voir une fin organique à l’histoire, surtout après la fin du cliffhanger de la saison 3. Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 4 de Manifest qui devrait sortir sur Netflix.

Date de sortie de Manifest saison 4 sur Netflix

La troisième saison de Manifest a été diffusée sur Salto en France en US+24. La saison 3 se compose de 13 épisodes d’une durée de 42 à 49 minutes chacun.

Le 14 juin 2021, quatre jours après la diffusion de la finale de la saison 3, NBC a annulé la série. Le même jour, le créateur Jeff Rake a tweeté qu’il espérait trouver un nouveau foyer pour la série et a lancé le mouvement #SaveManifest.

Les deux premières saisons de Manifest sont également disponibles sur Salto et ont auparavant été diffusées sur TF1. La série est devenue l’une des séries les plus regardées dans le monde, et beaucoup ont émis l’hypothèse que le géant du streaming donnerait une nouvelle vie à la série.

Le 21 juin 2021, les discussions entre Netflix et Warner Bros. Television (le studio parent de la série) sur la poursuite de Manifest ont échoué. Jeff Rake a continué à donner de l’espoir aux fans, et la possibilité de conclure la série avec un film a également été évoquée.

Un mois plus tard, Warner Bros. Television et NBC rediscutaient de la possibilité de renouveler la série pour une quatrième saison. Les parties sont finalement parvenues à un accord le 28 août 2021, Netflix donnant à la série une commande de quatrième saison. La nouvelle saison sera également la dernière de la série et contiendra 20 épisodes qui seront diffusés en plusieurs parties. De plus, le nouvel accord donne à Netflix les droits de diffusion internationaux de la série. Cependant, une date de sortie officielle pour la saison 4 n’a pas encore été annoncée.

Parallèlement à l’annonce du renouvellement de la série, il a également été signalé que les acteurs Melissa Roxburgh et Josh Dallas reviendraient pour la dernière saison avec d’autres acteurs en négociation pour reprendre leurs rôles. Jeff Rake avait initialement envisagé la série comme une histoire de six saisons. Par conséquent, le créateur et l’équipe de rédaction devront retravailler l’histoire et créer une dernière saison captivante et une fin satisfaisante.

En conséquence, cela pourrait prendre un certain temps avant que la nouvelle saison ne commence la production. Cependant, étant donné que la dernière saison tombera en partie, nous verrons probablement de nouveaux épisodes dès qu’un tas d’entre eux seront produits. Par conséquent, le premier lot d’épisodes de la saison 4 de Manifest pourrait sortir courant du 3eme trimestre 2022 sur Netflix.

La quatrième et dernière saison résoudra probablement la fin du cliffhanger de la saison 3 en fournissant des réponses sur la disparition de Bily Daly avec les pièces de l’avion et la réapparition de Cal à l’adolescence. Les deux fils de l’intrigue pourraient en dire plus sur la vraie nature des passagers du vol 828 et la signification de leurs capacités.