La durée du film Spider-Man: No Way Home dévoilée

Les films Avengers, qui ont attiré le plus de fans dans les salles de cinéma, ont duré en moyenne bien plus de deux heures, notamment Avengers : Endgame qui a duré environ 3 heures et 15 minutes, ce qui en fait jusqu’à présent le plus long du Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man : No Way Home, cependant, pourrait être à la hauteur de cette production et ne devrait pas être une surprise, car il a beaucoup de choses à expliquer pour que le film soit cohérent. Tout d’abord, le film doit aborder la façon dont Peter Parker va faire face à la perte du secret de son identité, mais en même temps, il l’amènera à traiter cette question épineuse avec le Docteur Strange.

Avant cela, il montrera comment sa relation avec des personnages comme MJ, Ned, Tante May et Happy, qui sont très proches de la vie privée du héros, va évoluer. Il faudrait aussi expliquer en détail comment les méchants d’autres univers arrivent dans l’univers de Peter Parker de Tom Holland, celui-ci dans un autre lieu pour s’affronter. Tout cela prendra du temps.

L’introduction de nombreux personnages dans Spider-Man: No Way Home prend du temps

Ce qui précède nécessite un temps d’écran pour expliquer le processus de chacun de ces personnages. Sans compter que si les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaissent, ils devront prendre leur temps pour les présenter et expliquer comment ils seront impliqués dans le film.

Spider-Man : No Way Home - Bande-annonce officielle (HD)

Lire cette vidéo sur YouTube

Selon Cineworld, la chaîne de cinémas britannique qui a déjà mis en vente des billets pour le film, ce dernier devrait durer environ 150 minutes, ce qui semble peu probable en raison du nombre de situations qu’il aborde.

Cette durée est considérée comme une estimation minimale pour la production Marvel, qui devrait être l’un des films les plus longs sans tous les Avengers dans l’histoire du MCU.

Quand Spider-Man: No Way Home sortira-t-il en salles ?

Le film est devenu l’un des films les plus attendus du MCU, au point d’avoir battu de loin le record de vues de sa première bande-annonce, qui continue d’accumuler les vues. Spider-Man est le héros le plus populaire de l’histoire de Marvel et le troisième film, réalisé par Jon Watts, sortira dans les salles de cinéma le 15 décembre 2021 en France.