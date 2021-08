Les 12 coups de midi : nouveau record pour Bruno, jusqu’où va-t-il aller avant d’être éliminé ?

Comme vous le savez peut-être déjà, Bruno a finalement atteint son nouvel objectif ce week-end, battre le record du monde de victoires détenu par Marie-Christine, la championne de « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2. Grâce à cette nouvelle victoire du jeune homme, l’émission culte de TF1, « Les 12 coups de midi » a aussi en parallèle battu le record de France, mais aussi mondial des jeux télé. Un double record que la chaine compte bien faire reconnaitre auprès du « Guiness Book », d’après les responsables. Mais jusqu’où Bruno va-t-il encore aller dans l’émission de Jean-Luc Reichmann ?

Bruno ne compte pas s’arrêter là

Eh oui, comme beaucoup de téléspectateurs l’avaient déjà prévu, malgré les rumeurs sur son élimination, Bruno a finalement réussi à battre le record du monde détenu par Marie-Christine, la championne de « Tout le monde veut prendre sa place » en termes de nombre de participations. En effet, grâce à une nouvelle victoire le week-end dernier, le grand maitre de midi est de nouveau entré dans la légende des jeux télévisés français. Avec ses 216 victoires consécutives au compteur, Bruno a ainsi décroché le titre de recordman du monde de victoires individuelles dans un jeu télé. Toutefois, le jeune homme a encore du chemin à faire s’il compte rester encore un moment dans l’émission de TF1, car la Française le devance encore sur le plus grand nombre de participations avec 218 jours de jeu. Un record qu’il ne devrait pas mettre longtemps à battre sachant qu’après le numéro d’hier, le 30 août, il en est déjà à sa 216e émission.

Du côté des gains, Bruno a réussi à cumuler une cagnotte qui s’élève actuellement à 916 734 euros, soit 614 800 euros en argent et le reste en cadeaux. Il se retrouve ainsi pour le moment à la troisième place du podium des plus grands champions français en termes de gains. Avec 921 316 euros de gains, Éric, un autre candidat des « 12 coups de midi » est le deuxième et à la première place, nous avons la défunte Marie Friedel, participante en 2004 de « Qui veut gagner des millions ? » qui avait à ce moment-là remporté un million d’euros. S’il veut ainsi battre tous les records, Bruno devra encore tenir le rythme pendant encore quelques semaines de plus. Va-t-il réussir ou sera-t-il éliminé avant ? Seul le temps pourra nous le dire.

TF1 a fait une demande auprès du « Guinness Book »

Malgré le fait que Bruno ait finalement battu le record du monde en termes de victoires dans un jeu télé, il faut savoir que tout cela n’a pas encore été validé par le « Guinness World Records ». Car l’organisme ne dissocie pas encore les performances individuelles de celles réalisées en groupe. Ce qui veut dire qu’officiellement, le record est encore détenu par l’équipe espagnole du nom de « Los Lobos », composée de quatre membres et comptabilisant 300 victoires lors de leur participation à un jeu télévisé intitulé « Boom ! ». Un détail qui n’a pas empêché TF1 de faire une demande auprès de l’organisme.

« On a bon espoir de voir le triomphe de Bruno être officiellement reconnu, mais cela peut prendre jusqu’à douze semaines avant d’avoir une validation », avait annoncé un des responsables de la chaine.

Il faudra donc beaucoup de patience avant de voir le nom de la chaine et de Bruno apparaitre dans cette fameuse liste des records du monde. De plus, il se peut qu’en attendant la validation du « Guinness World Records », Bruno pourrait encore battre un nouveau record. Mais évidemment, rien n’est encore certain pour le moment et personne ne peut prédire si le nouveau grand maitre de midi va réussir à tenir le rythme ou non. Pour le savoir, rendez-vous comme d’habitude sur TF1 tous les jours à midi pour de nouveaux numéros des « 12 coups de midi ».