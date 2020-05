Maléfique invoque le mal dans sa nouvelle statue Enesco Disney

Du film classique de Disney, La belle au bois dormant, le méchant Maléfique est de retour. Non, nous obtenons une version d’action en direct, mais nous obtenons une explosion devant l’explosion avec son look de bande dessinée. Enesco vient de supprimer les précommandes pour une statue très spéciale de 2500 exemplaires en édition limitée représentant le méchant de Disney. La figurine sera un ensemble de 5 pièces qui comprendra 4 flammes vertes distinctes pour permettre aux collectionneurs de les afficher comme bon leur semble. La statue est conçue à la perfection et met la marraine de la fée maléfique dans une pose très dynamique. Avec sa cape qui coule, les vignes qui poussent et son bâton magique en évidence, Maleficent est prêt pour que de sinistres plans commencent. La statue mesurera 13 « de hauteur, vous savez donc que les détails seront très nets. Les couleurs de cette pièce sont également très lumineuses car le noir et le violet se mélangent bien. Les touches supplémentaires de la vigne et le mobile ajoutent un niveau dynamique supplémentaire qui rapproche vraiment ce prix.

Tout fan de Sleeping Beauty, Maleficent ou simplement Disney Villains devrait l’ajouter à sa collection. De la pose dynamique, le mélange des couleurs à la sculpture, c’est une pièce tout à fait remarquable. Le facteur d’édition limitée est également une bonne idée, car il n’en existera que 2500. La statue maléfique Disney Villain de Enesco coûtera 250 $ et devrait sortir entre novembre 2020 et janvier 2021. Les précommandes sont déjà en ligne et vous pouvez les trouver ici.

















« Sideshow et Enesco sont fiers de présenter la Figurine Maléfique de Disney’s La belle au bois dormant. Maléfique, la maîtresse du mal, invoque tous ses pouvoirs dans cette sculpture envoûtante des studios Grand Jester. Avec 4 flammes séparées et une tige amovible, vous pouvez organiser les flammes pour l’affichage souhaité. Cette édition limitée numérotée de seulement 2 500 exemplaires dans le monde est livrée avec un certificat d’authenticité. «

Caractéristiques de la figurine maléfique:

L’ensemble de 5 pièces comprend quatre flammes vertes translucides distinctes à organiser comme vous le souhaitez

Certificat d’authenticité

Peinte à la main

Édition limitée numérotée de 2500 exemplaires dans le monde

Le post Maléfique Summons Evil dans sa nouvelle statue Enesco Disney est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook