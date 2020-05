Google Stadia obtiendra peut-être des options de discussion lors de la prochaine mise à jour

Selon une nouvelle découverte pour une mise à jour à venir, il semble que Google Stadia obtiendra de nouvelles options pour discuter. Lorsque la plate-forme a été lancée pour la première fois, l’un des sujets qu’ils n’ont pas vraiment abordé avec les joueurs est de savoir comment la communication dans le jeu fonctionnerait. Pour le moment, si vous souhaitez discuter avec quelqu’un d’autre, vous n’avez que deux options. Le premier est via le chat vocal intégré d’un jeu s’il en a un, et le second via le propre système vocal cross-game de Stadia, tous deux limités. C’est la principale raison pour laquelle les personnes utilisant Stadia ont essentiellement utilisé Discord ou d’autres formes de communication pour entrer en contact les unes avec les autres lors de sessions de jeu. Mais maintenant, tout semble changer, car 9to5Google rapporte que la prochaine mise à jour du service aura de nouvelles fonctionnalités de chat.

Selon leurs informations, la mise à jour comprend plusieurs références à un système de chat, notamment des noms de programme et des titres tels que le titre du panneau Historique des messages, le chat textuel, batchGetChatMessages, ChatMessages, ChatMessagesModel, ConversationViewModel, createChatMessage, DirectChatMessageList, DirectMessageLastReadTimestamps et enableTextChatFl En d’autres termes, il semble qu’ils prennent des éléments du système de messagerie Google et l’intégreront dans la plate-forme pour que les gens se rejoignent plus facilement. Bien que certains puissent trouver cette option utile, la réalité est que personne ne veut vraiment passer son temps de jeu à envoyer des SMS et des messages. C’est déjà pénible d’utiliser la messagerie dans le jeu pour faire passer votre message dans un monde où presque tout le monde utilise un casque. S’ils voulaient bien faire les choses, ils étendraient leurs paramètres de chat vocal afin que n’importe qui puisse communiquer et laisser des messages avec beaucoup plus d’options que ce qui est actuellement disponible. Nous verrons ce que le système a à offrir lors de la mise à jour en direct pour tout le monde.

Le post Google Stadia peut obtenir des options de chat lors de la prochaine mise à jour est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

