Magic: Legends révèle son prochain planeswalker, le sanctificateur

Lorsque Magic: Legends arrive sur PC, vous aurez le choix des planeswalkers avec lesquels commencer le jeu. Jusqu’à présent, nous avons vu le Geomancer, le Mind Mage et le Beastcaller. Le développeur Cryptic nous a parlé de la quatrième classe de planeswalker, le Sanctifier, une classe d’attaque à distance avec une affinité pour la magie blanche.

Chacune des classes révélées jusqu’à présent est associée à l’une des cinq couleurs magiques de Magic: the Gathering. Le Geomancer est particulièrement efficace avec la magie rouge destructrice, tandis que la synergie naturelle du Beastcaller est avec le vert. Le sanctificateur est principalement lié à la magie blanche et, comme vous pouvez vous y attendre, c’est un prêtre puissant dont les spécialités incluent une capacité principale Divine Bolt et une capacité secondaire appelée Wave of Radiance, qui envoie une vague de lumière croissante autour du lanceur de sorts qui blesse les ennemis. et soigne les alliés.

Adam Hetenyi, principal concepteur principal de Magic: Legends, nous a expliqué comment le Sanctifier fonctionnera au combat, et il semble qu’il sera un puissant guérisseur dans n’importe quelle équipe, mais – en fonction du deck que vous construisez pour lui – il peut s’intégrer dans un certain nombre de rôles.

« Le deck de départ est, bien sûr, mono blanc – c’est ainsi que nous avons fait toutes nos classes de départ, où ils commencent avec un deck qui est assez juste au milieu, vraiment sur le thème », a déclaré Hetenyi. «Mais ça se construit vraiment bien. J’ai joué beaucoup de blanc-rouge, par exemple, parce que vous pouvez le rendre un peu plus agressif. Je joue tout un tas de petits mecs minions et je les garde en vie, et c’est vraiment efficace.

La capacité d’utilité du sanctificateur s’appelle Salut, qui a son propre mécanisme unique. C’est un sort pratique dans presque toutes les situations, car il régénère la santé du lanceur de sorts et soigne les sbires invoqués. Mais chaque fois que vous utilisez la capacité, vous gagnez également une pile de dévotion. Lorsque vous aurez accumulé quatre de ces piles, vous serez rejoint sur le champ de bataille par un ange, connecté à vous par un lien de vie.

Comme dans le jeu de table, Lifelink soigne votre personnage car le personnage lié inflige des dégâts, soulignant à quel point il est utile d’avoir des anges qui se battent à vos côtés et de rendre le Sanctifier plus survivant en combat rapproché.

Magic: Legends est toujours en version alpha et Cryptic a collecté des données sur la réaction des joueurs à son mélange unique de mécanismes CCG et d’action-RPG. Hetenyi dit qu’il a été gratifiant de voir les joueurs internaliser les capacités tirées au hasard dans leurs « mains » tout en jouant à ce qui ressemble plus à un RPG d’action traditionnel comme Diablo, mais que l’alpha a aidé l’équipe de développement à trouver des moyens de faire le processus de tutorialisation et d’intégration. aussi lisse que possible.

Avec la révélation du Sanctifier, nous avons encore un gros point d’interrogation sur le plateau pour savoir quand Magic: Legends entrera en version bêta plus tard cette année: que sera le planeswalker de mana noir? Nous avons hâte de le savoir. Il est important de se rappeler, cependant, que toutes les classes Planewalker peuvent être associées à n’importe quel deck Magic: Legends que vous créez.

Sur PC, Magic: Legends sera disponible en version bêta ouverte d’ici la fin de l’année, avec une version complète prévue pour un certain temps en 2021.

