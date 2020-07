Bundesliga: tout ou rien

Certaines organisations de supporters ne sont pas satisfaites de la proposition d’ouverture partielle des stades aux spectateurs. Ils exigent un accès pour tout le monde ou pour personne.

La pandémie corona est parfois extrêmement étrange. Dans la lutte pour un retour à la normalité, les camps de fans détestés sont actuellement unis – car ils ne peuvent rien gagner à ouvrir partiellement les tribunes.

Les partisans des rivaux Borussia Dortmund et Schalke 04 sont soudainement d’accord? C’est en fait le cas en ces temps spéciaux.

« Ne permettre de visiter à nouveau le stade que lorsque tout le monde est autorisé à entrer dans le stade », a été le message de la Schalke Fan Club Association, diffusé dimanche sur Facebook. Ce n’est pas un appel au boycott de la saison qui a débuté le 18 septembre en Bundesliga, mais la demande ne devrait pas seulement s’appliquer à Schalke: « Il serait souhaitable que le LDF prenne une décision uniforme ici. »

Cependant, cela n’existera pas sous cette forme – même si une attitude similaire est adoptée dans les cercles BVB ou par d’autres groupes de fans. La Ligue allemande de football avait envoyé un guide aux clubs, mais il est compréhensible que les plans d’utilisation de l’ensemble du stade n’y soient pas décrits, étant donné la situation tendue de la couronne.

Fans de BVB: « Soit tout ou rien »

La directive contient, par exemple, des modèles de sièges exemplaires pour une occupation jusqu’à 50 pour cent, et il existe également un calcul de modèle pour une occupation de 12,5 pour cent de places debout. Une capacité globale réaliste est donc basée sur le « nombre de personnes pouvant être hébergées avec l’espace disponible et dans le temps disponible avec une distance minimale ».

Cela signifie également que ni la courbe nord de Schalke ni le mur jaune de Dortmund ne sont bondés. « La scène des supporters actifs n’ira probablement pas au stade », a déclaré Thilo Danielsmeyer, responsable du projet de supporters de Dortmund, le Revier sport a déclaré: « Ces fans disent très clairement: tout ou rien. »

Après tout, la plupart craignent que l’expérience du stade ne puisse être perçue comme telle dans les conditions rumeurs. Quand soudain le groupe de fans, qui pèlerinait pour jouer ensemble depuis des années, se sépare. Si le détenteur de l’abonnement longue durée n’est pas autorisé à se tenir debout ou à s’asseoir à sa place habituelle. Ou si vous ne pouvez pas mentir passionnément dans vos bras après un coup.

Certains groupes de fans n’aiment pas non plus la personnalisation des billets

L’association « Unser Fußball », dont l’initiative depuis lundi est soutenue par environ 2400 fan clubs et plus de 13 000 individus, avait déjà souligné l’importance des supporters. Ceux-ci devraient être reconnus comme « faisant partie intégrante du football », après toutes les vies de football « issues d’une culture de supporters diversifiée dans le stade ».

Le nombre de spectateurs possibles au sein des camps de supporters n’est en aucun cas le seul aspect qui cause des malentendus. La personnalisation des billets déplaît également aux supporters noirs et jaunes et bleus royaux.

« Tout le monde doit savoir », a déclaré la Schalker Fan Club Association, « qu’une visite à notre Donnerhalle n’impliquera que de nombreuses conditions ».

Mais devez-vous vous en passer complètement?